Einböck: Bio-Beratung auf der Agraria

Foto: Einböck

Sie überlegen auf biologische Wirtschaftsweise umzusteigen, oder sind bereits vor kurzem umgestiegen? Einböck bietet Ihnen eine persönliche Beratung auf der Agraria in Wels. Fragen Sie, was Sie schon immer über BIO Ackerbau wissen wollten!

Einböck, der Oberösterreichische Landmaschinenhersteller mit dem kompletten Angebot an Maschinen für Bio Ackerbau, setzt stets auf Kundennähe und bietet Ihnen daher eine persönliche Bio-Beratung auf der Agraria in Wels an. Das Angebot richtet sich an alle Landwirte die überlegen, von konventioneller auf biologische Wirtschaftsweise umzusteigen. Aber auch wenn Sie bereits umgestiegen sind können Sie sich beim persönlichen Gespräch vor Ort sicher den einen oder anderen Tipp holen und alles fragen, was Sie schon immer über Bio Ackerbau wissen wollten.



Der Berater ist einen Biolandwirt aus Oberösterreich, der seinen Betrieb bereits vor 20 Jahren erfolgreich auf eine ökologische Bewirtschaftung umgestellt hat. Gerne berichtet er von seinen eigenen Erfahrungen. Natürlich wird er auch auf mögliche Herausforderungen hinweisen, vor allem aber von den Chancen eines Umstieges und den neuen, teils ungeahnten Möglichkeiten die sich damit auftun.



Der Berater steht von Mittwoch, 30.11. bis Freitag, 2.12. ganztägig auf dem Stand von Einböck (Halle 21, Stand 100) für Ihre Fragen zur Verfügung. Kommen Sie einfach vorbei, es ist keine Anmeldung nötig. Gemeinsam mit den Spezialisten von Einböck wird Ihnen auch gerne gezeigt, wie Sie die Maschinen für die mechanische Unkrautbekämpfung, Saatbettbereitung, Minimalbodenbearbeitung, Grünlandpflege usw. optimal an Ihre Bedürfnisse anpassen und einsetzen können.



Quelle: Einböck



Erstellt am 28.10.2016