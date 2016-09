Donau Soja richtet Preisberichterstattung ein

Gentechnikfreier Soja aus Europa wird immer beliebter.

Ab sofort stehen tagesaktuelle Preisnotierungen für nicht kennzeichnungspflichtige Sojaextraktionsschrote der Standardqualität (Eiweißgehalt 44%) für verschiedene Marktregionen und für zertifiziertes Donau Soja und Europe Soya auf www.donausoja.org und dem Infoportal www.proteinmarkt.de zur Verfügung.

Die Preisberichterstattung erfolgt in Kooperation mit dem Infoportal proteinmarkt.de und der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) vor dem Hintergrund, dass der Anbau und die Nachfrage nach nicht kennzeichnungspflichtigen ("GVO-freien") Proteinfuttermitteln europaweit steigt.



"Die Preise sind tagesaktuell. Damit bietet proteinmarkt.de Tierhaltern, Anbauern und anderen Interessierten der Futtermittelbranche eine weitere nützliche Entscheidungshilfe", erklärt Thomas Schmidt von OVID Verband der ölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland. "Neben den etablierten Notierungen für Raps- und Sojaextraktionsschrot sind in Zukunft auch tagesaktuelle Notierungen für Nicht gentechnisch veränderte (GV) Sojaextraktionsschrote, wie Donau Soja und Europe Soya, auf proteinmarkt.de abrufbar. Insgesamt bieten wir jetzt mehr als 40 unterschiedliche Notierungen für unterschiedliche Marktregionen an - übrigens neuerdings auch in englischer Sprache."



"Mit dem steigenden Angebot und der zunehmenden Nachfrage nach europäischem Soja wird eine eigenständige und transparente Soja-Preisgestaltung in Europa immer wichtiger. Seit der Gründung des Vereins Donau Soja im Jahr 2012 ist die faire und transparente Preisgestaltung eines unserer Kernziele", sagt Matthias Krön, Präsident des in Wien gegründeten Vereins Donau Soja.



Die Preise werden anhand der täglichen Donau Soja und Europe Soya Sojaextraktionsschrotpreise (44%-Äquivalent), die beiden Marken des Vereins, und dessen Transportkosten errechnet. Neben dem Abruf auf der Internetseite besteht auch die Möglichkeit, die Preisinformationen komfortabel per App auf Smartphone und Tablet PC zu laden. Die Nutzung ist kostenlos.

Erstellt am 26.9.2016