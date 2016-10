Donau Soja definiert Gentechnikfrei-Standards

Im Donauraum sollen einheitliche Definitionen gelten.

Unter Einbeziehung von 15 Nationen wurden in einem einjährigen Prozess "Ohne Gentechnik" (OGT) Donauraum-Standards entwickelt. Die Standards dienen zur Definition GVO-freier Produktion von Lebensmitteln und deren Kennzeichnung sowie zur risikobasierten Kontrolle GVO-freier Produktionsprozesse.

Mit der Übergabe der Dokumente an die zuständigen Agrarminister wurde ein weiterer Schritt zur Harmonisierung von Regelungen der Gentechnik-Freiheit in Europa gesetzt, betonte der Verein Donau Soja.



"Die OGT-Donauraum-Standards wurden auf Grundlage der bereits erfolgreich eingeführten GVO-freien Kennzeichnungs- und Kontrollstandards aus Österreich, Deutschland und Slowenien entwickelt. Die regionale Harmonisierung ist essenziell, um Handelshemmnisse zwischen europäischen Ländern zu vermeiden und den Konsumenten Wahlfreiheit basierend auf einheitlichen Kriterien zu gewähren", sagte Rosmarie Metz, Projektleiterin für GVO-freies Qualitätssoja von der Donau Region (Bosnien & Herzegowina sowie Serbien) bei der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).



"Die Standards gelten für die Herstellung pflanzlicher Lebensmittel, aber auch für Produkte tierischer Herkunft. Einen Flaschenhals bilden tierische Produkte, bei denen Soja als Futtermittel zum Einsatz kommt. Ein Äquivalent von 40 Mio. t Sojabohnen und -schrot wird jährlich nach Europa importiert - der Großteil noch gentechnisch verändert. Nachhaltigkeit, Regionalität und Gentechnik-Freiheit wird für Konsumenten in Europa immer wichtiger und motiviert Unternehmen ihre Produktionspolitik danach auszurichten. Daher ist ein regional harmonisierter, klarer und praktisch umsetzbarer OGT-Standard auch für das Donau Soja-Qualitätsprogramm von großer Bedeutung, um die Gentechnikfreiheit aller Bestandteile von Sojaprodukten, Futtermitteln und verarbeiteten tierischen Produkten mit dem Qualitätszeichen 'Donau Soja' oder 'Europe Soya' zu gewährleisten", erklärte Helmut Gaugitsch, Projektleiter des OGT-Standards im österreichischen Umweltbundesamt.



"Mit der Übergabe der OGT-Donauraum-Standards an die Minister der beteiligten Länder haben wir einen Meilenstein erreicht - durch den vermehrten Anbau von GVO-freien Proteinpflanzen in Europa und einem immer stärker werdenden Wunsch der Konsumenten ist eine Harmonisierung der Gentechnikfrei-Regelungen in Europa essenziell. Die OGT-Donauraum-Standards können eine Signalwirkung in Richtung einer europaweiten Harmonisierung aussenden", sagt Matthias Krön, der Obmann des Vereins Donau Soja.



Ausgangspunkt für die Entwicklung der Standards war die auf Initiative von Slowenien und des Vereins Donau Soja verabschiedete Ministererklärung von Moravske Toplice 2013. Darin einigten sich die Landwirtschaftsminister der Donau-Region, die Wahlfreiheit von Konsumenten durch einen gemeinsamen, regionalen Standard für die Herstellung, Kennzeichnung und Kontrolle gentechnikfreier Lebensmittel zu wahren. Die Ohne-Gentechnik-Donauraum-Standards sollen insbesondere den Ländern der Donau-Region als Hilfestellung dienen, die bislang keine eigenen Regelungen dazu vorweisen können.

Erstellt am 23.10.2016