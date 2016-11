Donau Soja beschließt gemeinsame Eiweißstrategie

Bis 2015 soll die Hälfte des Eiweißes aus europäischen Quellen kommen.

Im Rahmen des 4. Donau Soja Kongresses in Budapest verständigten sich hochrangige Mitglieder von Landwirtschaftsministerien aus Moldawien, Nordrhein-Westfalen, der Slowakei und der Republik Srpska gemeinsam mit dem stellvertretenden ungarischen Minister István Nagy und dem Verein Donau Soja auf eine gemeinsame Vision für eine europäische Eiweißstrategie.

Diese sieht vor, bis zum Jahr 2025 insgesamt die Hälfte des Futtereiweißbedarfs in Europa mit europäischem Soja und heimischen Leguminosen zu decken. Dafür muss der Sojabedarf in Futtermischungen reduziert und der Anbau dieser Eiweißpflanze sowie anderer Leguminosen gefördert werden. Das Bekenntnis zu einer nachhaltigen Sojaversorgung fördert die Fruchtfolge, die Entwicklung des ländlichen Raums und die Ost-West-Integration Europas.



"Derzeit werden lediglich auf knapp über 2% der EU-Agrarfläche Leguminosen angebaut. Um unseren Weg weiterhin erfolgreich zu beschreiten, müssen wir unsere Landwirte motivieren, mehr Leguminosen anzubauen. Denn Stabilität in Menge, Ertrag und Qualität ist die Voraussetzung für eine funktionierende und nachhaltige Lebensmittelindustrie", betont Matthias Krön, Präsident von Donau Soja. Die Kernherausforderung und Aufgabe der EU-Landwirtschaft ist es, ihre selbstständige und ökologisch nachhaltige Versorgung von Eiweiß sicherzustellen. Dabei spielt der Umstieg zu zertifizierten Sojabohnen aus Europa eine Schlüsselrolle. Nur so können ökonomische und ökologische Vorteile sichergestellt und langfristig gararantiert werden.

Erstellt am 27.11.2016