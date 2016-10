Donau Soja bei Legehennen immer bedeutender

Europaweit greifen immer mehr Halter auf gentechnikfreien Soja zurück.

"Donau Soja, ein Programm für den nachhaltigen, gentechnikfreien und regionalen Anbau von Soja kommt immer stärker zum Einsatz. Immer mehr Legehennenhalter in ganz Europa entscheiden sich für zertifiziertes Soja. Damit sind sie ein entscheidender Faktor für eine nachhaltige und regionale Landwirtschaft", stellt der Verein Donau Soja anlässlich des Welt-Ei-Tages fest.

Seit November 2013 finden Konsumenten Eier mit dem Donau Soja-Zeichen in österreichischen Supermärkten. Seither ist die Nachfrage kontinuierlich gestiegen. Ein Großteil des zertifizierten Sojas wird im Geflügelbereich verwendet - jetzt auch in Serbien: Seit Juni verkauft Mercator, einer der größten Lebensmitteleinzelhändler in der Region, in 300 serbischen Supermärkten unter der Marke "PL Kplus" Eier mit diesem Markenzeichen. Auch in Österreich kamen weitere Vermarkter hinzu, unter anderem Toni's Freilandeier. In Deutschland tragen die Eier der Edeka-Handelsmarke "Mein Bayern" das Donau Soja-Label.



Neben Sojaschrot kommen in der Fütterung vor allem auch vollfette Sojabohnen und Sojakuchen zum Einsatz. Jene Produkte können auch innerbetrieblich hergestellt werden und bieten sich als qualitativ-hochwertiges Eiweißfuttermittel in der Legehennenhaltung an.



Mit ihrer konsequenten Qualitäts- und Herkunftssicherung ist Donau Soja die einzige Organisation in Europa, die einen länderübergreifenden Standard anbietet, alle Glieder der Lieferkette zertifiziert und von unabhängigen Prüfstellen kontrollieren lässt. Damit sind Transparenz und Kundensicherheit gewährleistet.



Donau Soja steht für gentechnikfrei hergestelltes, qualitäts- und herkunftsgesichertes Soja aus der Donauregion. Der Verein umfasst über 240 Mitglieder in ganz Europa und ist mit insgesamt sechs Niederlassungen (Österreich, Deutschland, Serbien, Ukraine, Moldawien) und zwei Repräsentanten (Italien, Polen) kompetent vor Ort vertreten. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Bedingungen für erfolgreichen Sojaanbau in Europa zu verbessern und den Import dieser Pflanze aus Übersee zu minimieren. 15 Staaten haben die Donau Soja-Erklärung zur Förderung des gentechnikfreien Sojaanbaus in Europa unterzeichnet.

Erstellt am 14.10.2016