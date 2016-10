Deutsches Konjunkturbarometer zeigt Niederdruck

Die deutschen Landwirte scheuen vor Investitionen zurück.

Die Ergebnisse des "Konjunkturbarometers" des Deutschen Bauernverbandes (DBV) zeigen für den Monat September 2016 eine leichte Verbesserung, aber noch keine durchgreifende Erholung der wirtschaftlichen Stimmungslage der BRD-Landwirtschaft.

Die abgefragte Investitionsbereitschaft aber fällt auf einen neuen Tiefstand. Zwar ist der Konjunkturindex gegenüber der vorangegangenen Erhebung im Juni von 5,8 auf 13,1 Punkte angestiegen. Von Ende 2010 bis Mitte 2014 lag dieser Wert aber noch zwischen 30 und 35 Punkten, in der Spitze sogar bei 37 Punkten. Der Indexwert fasst die Einschätzung der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung und die Erwartungen an die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung zusammen.



Das für die nächsten sechs Monate geplante Investitionsvolumen der deutschen Landwirte fällt den DBV-Erhebungen zufolge auf 2,8 Mrd. Euro. Das ist der niedrigste Stand in den letzten zehn Jahren. Gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum sind das 1,1 Mrd. Euro, gegenüber dem Stand von vor zwei Jahren sogar um 2,7 Mrd. Euro weniger. Nur 21% der Landwirte wollen in den kommenden sechs Monaten investieren, vor einem Jahr waren es noch 28%, vor zwei Jahren 34%. Die Halbierung der Anschaffungen gegenüber früheren Jahren hat aus Sicht des Bauernverbandes auch enorme Konsequenzen für die Wirtschaftskraft ländlicher Räume, damit würden auch viele Arbeitsplätze in den vor- und nachgelagerten Bereichen verlorengehen, warnt der DBV.



Innerhalb des geschrumpften Investitionsvolumens entfallen auf den Bereich Ställe und Stalltechnik 1,1 Mrd. Euro (-0,6 Mrd. Euro gegenüber dem Vorjahr). Mit nur 0,8 Mrd. Euro fallen die vorgesehenen Maschinenkäufe ähnlich niedrig aus wie schon vor einem Jahr. Dagegen sind die beabsichtigten Investitionen in die erneuerbaren Energien Biogas, Fotovoltaik und Windkraft mit 1 Mrd. Euro ähnlich hoch wie vor einem Jahr.



22% der deutschen Landwirte gaben im September an, dass die Liquiditätslage in ihren Betrieben angespannt oder sehr angespannt ist, im Juni waren es noch 29%. Allerdings sind es unter den Futterbaubetrieben aktuell immer noch 34%, die finanzielle Engpässe bewältigen müssen. 8% aller repräsentativ befragten Landwirte sehen ihre Betriebe sogar in der prekären Situation, keine Kredite mehr von ihrer Hausbank zu bekommen.



Mit dem Wert von 2,98 auf der Notenskala von 1 bis 5 wird die künftige wirtschaftliche Entwicklung im Durchschnitt der Betriebe etwas positiver beurteilt als die aktuelle Lage (Note 3,41). Gegenüber Juni fällt die Einschätzung sowohl der wirtschaftlichen Situation als auch der Zukunftserwartung etwas positiver aus. Allerdings sind die Entwicklungen in den einzelnen Betriebsformen uneinheitlich. Futterbaubetriebe schätzen ihre aktuelle Situation gegenüber dem im Juni gemessenen Tiefpunkt geringfügig besser ein. Ackerbaubetriebe beurteilen ihre aktuelle Lage ähnlich wie im Juni, obwohl die Ernte vielfach hinter den Erwartungen geblieben ist. Ihre Zukunftserwartungen haben sich jedoch weiter verbessert. Veredelungsbetriebe sehen eine deutlich günstigere Situation in ihren Betrieben, haben aber auch die geringste Zuversicht.



Die Preissituation auf den Agrar- und Betriebsmittelmärkten ist der mit Abstand wichtigste Einflussfaktor für die Beurteilung der Situation auf den Betrieben. Ungünstiger als vor einem Jahr werden die politischen Rahmenbedingungen beurteilt. Außerdem sehen die Landwirte der BRD eine deutliche Verschlechterung ihrer Wettbewerbsfähigkeit in der EU.

Erstellt am 17.10.2016