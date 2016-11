DBV gegen "Flickenteppich" bei Gentechnik

Auch in Deutschland sollen Gentechnikverbote Ländersache werden.

In Deutschland hat das Bundeskabinett einen Gesetzesentwurf zur Regelung von Anbauverboten für gentechnisch veränderte Pflanzen verabschiedet. Die einzelnen Bundesländer sollen damit die Möglichkeit zum Verbot des Anbaus von GVO erhalten.

Über Beschränkungen oder Verbote für den Anbau sollen Bund und Länder in einem zweistufigen Verfahren gemeinsam entscheiden. Der Deutsche Bauernverband (DBV) erwartet ein "überaus kompliziertes" Verfahren und befürchtet, dass mit der sogenannten Opt Out-Regelung in Deutschland ein Flickenteppich entsteht. Das Vorhaben ist nach Einschätzung des DBV weder für die "ohne Gentechnik"-Produktionskette noch für diejenigen sinnvoll und praktikabel, die "mit Gentechnik" arbeiten. Abgesehen davon werde eines der Grundprinzipien des gemeinsamen EU-Binnenmarktes in Frage gestellt. "Im EU-Binnenmarkt müssen alle Marktteilnehmer unter den gleichen Voraussetzungen wirtschaften können", bekräftigte der DBV.



Der Bauernverband ist davon überzeugt, dass nur eine einheitliche bundesweite Regelung die nötige Rechtssicherheit gewährleisten kann. Gleichzeitig sollte die gesellschaftliche Debatte rund um gentechnisch veränderte Organismen nicht ignoriert werden. So bestehe durch unterschiedliche Anwendung der Opt Out-Regelung die Gefahr, dass der gesellschaftliche Diskurs um die Technologie unnötig stark polarisiert wird, betonte der DBV. In Österreich ist der Anbau von GVO verboten.

Erstellt am 6.11.2016