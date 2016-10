COPA-COGECA: Praxistaugliche GAP nach 2020

Die Landwirtschaft müsse von der bürokratischen Belastung befreit werden.

Im Rahmen des Kongresses der europäischen Landwirte in Athen, präsentierte der Dachverband der EU-Landwirte- und Genossenschaften, COPA-COGECA, erste Überlegungen zur Sicherstellung eines zukunftstauglichen EU-Agrarsektors, der auf Krisen besser reagieren kann.

Angesichts der für nächsten Sommer erwarteten Mitteilung der EU-Kommission zur Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) nach 2020, in der erste Ideen vorgelegt werden, forderte COPA-Präsident Martin Merrild eine für die Landwirte "praxistaugliche" GAP. "Die EU muss mehr Ehrgeiz beim Abbau der Bürokratie beweisen, in der wir ersticken. Agrarkommissar Hogans Vereinfachungsinitiative begrüßen wir, aber sie geht nicht weit genug. Einige der vorgeschlagenen Änderungen erschweren den Landwirten ihre Arbeit sogar und sind auch mit Blick auf ökologische Nachhaltigkeit kontraproduktiv. Das muss sich nächstes Jahr und insbesondere in der GAP nach 2020 ändern. Wir brauchen einfache, praxistaugliche und leicht verständliche Regeln", forderte Merrild.



Für die Zeit nach 2020 müssten zudem Instrumente auf Betriebsebene erarbeitet werden, um den Landwirten dabei zu helfen, sich besser gegen die Risiken zunehmend volatiler Märkte abzusichern. "Ich denke an Risikomanagement-Maßnahmen wie beispielsweise Versicherungen, Terminmärkte und stärkere Marktverwaltungsmaßnahmen", erläuterte der COPA-Präsident. Das Dasein der Landwirte drehe sich aber nicht nur um die Märkte, sondern auch um die Möglichkeit, ein gutes Leben in ländlichen Gebieten führen zu können. "Wie jedermann benötigen wir gute Infrastrukturen und Breitband-Internetzugang in ländlichen Gebieten, um unsere Unternehmen entwickeln und Nutzen aus Smart Farming sowie Digitaltechnologien ziehen zu können. Smart Farming und Präzisionslandwirtschaft hilft den Erzeugern dabei, mit weniger Ressourcen mehr zu produzieren und Betriebsmittelkosten einzusparen. Doch bislang nutzen nur 25% der Landwirte Präzisionslandwirtschaft - das ist zu wenig", so Merrild.



Zudem müsse die Forschung den Landwirten innovative Instrumente in die Hand geben und ein verbesserter Marktzugang sowie die effiziente Nutzung natürlicher Ressourcen zu einer gesteigerten Lebensmittelproduktion beitragen. Damit die Landwirte klimaeffizienter werden können, brauche es nach 2020 eine stabile GAP mit einem soliden Haushalt als Rückhalt, betonte der COPA-Präsident.



COGECA-Präsident Thomas Magnusson hob wiederum die positiven Auswirkungen landwirtschaftlicher Genossenschaften auf ihre Mitglieder hervor. "In einem zunehmend marktorientierten Sektor gewinnt die wirtschaftliche Rolle landwirtschaftlicher Genossenschaften zunehmend an Bedeutung. Ein erfolgreicher Zusammenschluss muss auch innovativ sein und Produkte entwickeln, die die Konsumenten wollen, wenn dieser Nutzen an ihre Mitglieder, die Landwirte, weitergegeben werden soll."



Schließlich müssten auch Freihandelsabkommen vorangebracht werden, die der EU-Landwirtschaft nutzen. "Die derzeitigen Freihandelsgespräche zwischen der EU und Japan müssen vorankommen, damit so bald wie möglich ein Abkommen erreicht wird", unterstrich Magnusson.

Erstellt am 12.10.2016