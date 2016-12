China braucht weiterhin viel H-Milch

Chinesische Konsumenten vertrauen auf europäische Standards.

Die chinesischen Flüssigmilchimporte könnten im nächsten Jahr im Vergleich zu 2016 um 38% steigen. Die Außenstelle des amerikanischen Landwirtschaftsministeriums (USDA) in Peking schätzt, dass es 2017 rund 900.000 t werden.

Profitieren dürften die Anbieter der EU und Neuseelands, berichtet die "Agrarzeitung" online. Als Grund für die Attraktivität der Importe nennt das USDA-Büro, dass die H-Milch aus Übersee in China zurzeit preiswerter angeboten werde als heimische Frischmilch. Außerdem misstrauen die Chinesen nach Beobachtung der Experten immer noch den Qualitätsstandards im eigenen Land. Weiters entspreche das Angebot an importierten Markenprodukten im Supermarkt eher den Vorstellungen der jungen, urbanen Bevölkerung.



Das USDA-Büro geht davon aus, dass die EU auch 2017 größter Anbieter von Flüssigmilch in China sein wird. Nach den verfügbaren Daten des Zolls haben die Europäer bereits von Jänner bis August 2016 mit 79% den Löwenanteil der chinesischen Importe gestellt. An zweiter Stelle folgte Neuseeland und auf dem dritten Platz Australien.



China dürfte 2017 außerdem mehr Vollmilchpulver importieren. Das USDA-Büro rechnet mit einem Wachstum um 15% auf 460.000 t. Hier gehen erhebliche Mengen in Babynahrung, Milchmixgetränke und Fertiggerichte. Bei Vollmilchpulver ist traditionell Neuseeland dominierendes Lieferland. Eine geringere Bedeutung haben die Einfuhren von Magermilchpulver, die nach Einschätzung des USDA 2017 etwa 180.000 t umfassen könnten.

Erstellt am 4.12.2016