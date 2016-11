Case IH Optum ist der "Tractor of the Year 2017"

Freute sich über den Europa-Preis für Case IH: Andreas Klauser; Foto: CNH Industrial

Der „Oscar“ für Europas Traktor des Jahres ging an Case IH und dessen neue Baureihe Optum. Der begehrte Titel der unabgängigen Fachmedien-Jury aus rund zwei Dutzend Ländern Europas wurde diese Woche auf der Landtechnikmesse EIMA in Bologna verliehen.

CNH Industrial, der Mutterkonzern von Case IH, konnte sich gleich über zwei Auszeichnungen freuen: neben der höchsten Auszeichnung für den Optum 300 CVX erhielt der T5.120 von New Holland Agriculture den Titel "Best Utility". Den Sieg in der Kategorie „Best of Spezialized“ ging an den Weinbau- und Plantagentraktor „Tony 9800 TR“ von Antonio Carraro. Und für das schönste Design wurde in Bologna das Modell „6215 RCshift“ von Deutz-Fahr ausgezeichnet.

Der CNH Industrial-Chef und Österreichische Top-Manager Andreas Klauser war persönlich nach Bologna gereist und freute sich mit seinem Team über die begehrte Trophäe. Der Siegertraktor Optum 300 CVX Traktor wird im Traktorenwerk St. Valentin von CNH Industrial gefertigt. Die Zugmaschine mit bis zu 300 PS überzeugte die Jury nicht nur mit einer robusten Vorderachse und einem funktionellen, leistungsstarken Motor, sondern vor allem mit seinem exzellenten Leistungsgewicht und diversen Features für Kunden, die einen kompakten und dennoch äußerst wendigen Traktoren benötigen, aber auch durch das neue, sehr gefällige Design.

Der T5.120 von New Holland wiederum besticht mit seinen vielfältigen Einsatzmöglichkeiten auch auf kleineren Betriebe mit Ackerbau und Viehzucht und durch besonderen Komfort für den Traktorfahrer.

Die Jury, allesamt professionelle Fachjournalisten, begutachtete seit genau 20 Jahren alljährlich die neuesten Traktorenmodelle, teilweise unmittelbar bevor diese auf den Markt angeboten werden. BLICK INS LAND ist Österreichs Jury-Vertreter in dem Internationalen Wettbewerb. Insgesamt ritterten heuer 15 Finalisten um die begehrten Auszeichnungen.

BERNHARD WEBER

Internet: www.tractoroftheyear.org