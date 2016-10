Burgenlands Appell an Winzer: "Versichert Euch!"

SPÖ-Landesrätin Verena Dunst macht sieben Millionen Euro für Frostschäden frei.

Für Obst- und Weinbauern, deren Kulturen von Frost geschädigt wurden, stellt die burgenländische Landesregierung insgesamt mehr als 7 Mio. Euro zur Verfügung.

Demnach zahlt das Burgenland 3,5 Mio. Euro an den von Bund und Ländern gespeisten Sonderkatastrophenfonds. Hinzu kommen heuer rund 3,4 Mio. Euro an Entschädigungen und Zuschüsse zur Hagelversicherung. Das wurde heute bekannt gegeben.



Im Obstbau ist die Antragsfrist für die Schadensmeldungen bereits beendet. Mehr als 150 Betriebe haben um Unterstützung angesucht. Es wird mit etwa 1,1 Mio. Euro Gesamtentschädigung durch Land und Bund gerechnet. Das endgültige Ausmaß der benötigten Mittel werde im Jänner oder Februar feststehen, heißt es. Bei den Zahlungen sind Obergrenzen vorgesehen, eine Verteilung mit der Gießkanne werde es nicht geben, wurde betont. Auch die Unterstützung aus dem Sonderkatastrophenfonds sei einmalig.



Gleichzeitig erging der Appell an die Landwirte, ihre Kulturen zu versichern. Die Hagelversicherung hat ihr Angebot auf Dürre- sowie Hochwasserschäden ausgedehnt und bietet zwischenzeitlich auch für die meisten Obstkulturen eine Versicherung an. Die Prämien dafür werden zu je 25% von Bund und Land unterstützt, berichtet die Austria Presse Agentur.

Erstellt am 15.10.2016