Bridgestone auf der "Wiesn"

Foto: Bridgestone

Bridgestone präsentiert vom 17. bis 25. September sein Line-Up an Reifen aus dem Agrarsortiment auf der Münchner Theresienwiese. Das weltweit führende Unternehmen der Reifen- und Gummibranche hat neben dem Bridgestone VT-TRACTOR unter anderem den Maxi Traction 65, den Performer 95 und den Industriereifen Duraforce der Tochtermarke Firestone im Gepäck.

Mit einer Ausstellungsfläche von etwa 120.000 Quadratmetern ist das Bayerische Zentral-Landwirtschaftsfest die größte Landwirtschaftsausstellung des Bundeslandes. Traditionell findet sie alle vier Jahre parallel zum Oktoberfest statt. Unter den rund 650 Ausstellern ist in diesem Jahr auch Bridgestone vertreten und präsentiert mit einem Showtruck die Bridgestone und Firestone Produktpalette an Landwirtschaftsreifen.



Aus dem Hause Bridgestone ist der VT-TRACTOR vor Ort, das Flaggschiff im Agrarsegment. Der Landwirtschaftsreifen ist in der Lage, mit geringerem Reifeninnendruck zu arbeiten als Standardreifen. Dadurch wächst die Bodenaufstandsfläche des Reifens. Dies minimiert die



Firestone zeigt den neuen Maxi Traction 65 für große Traktoren, Mähdrescher und Erntemaschinen. Der Reifen ist extrem widerstandsfähig und hat eine besonders lange Lebensdauer. Mit dem Performer 95 hat Firestone eine Lösung für den weltweit steigenden Trend hin zu größeren und schwereren Landwirtschaftsmaschinen entwickelt. Der Pflegereifen zielt mir seinem hohen Geschwindigkeitsindex genau auf deren Anforderungen ab. Zudem sorgen seine Langlebigkeit und die ausgezeichnete Traktion für eine Kostenreduzierung bei maximaler Effizienz.



Der Industriereifen Firestone Duraforce wurde für Heck-, Kompakt- und Teleskoplader entwickelt. Er ist besonders widerstandsfähig gegen Schnitte und Stiche. Dabei bietet der Duraforce besonders festen Grip auf harten Oberflächen.



Messebesucher können beim Firestone Truck an einem Gewinnspiel teilnehmen und haben so die Chance auf einen Gutschein im Wert von 500 Euro für den Kauf eines Satzes Landwirtschaftsreifen.



Quelle: Bridgestone



Erstellt am 21.9.2016