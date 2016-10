Brexit stimmt britische Landwirte optimistisch

Auch die Landwirtschaft stand dem Austritt gespalten gegenüber.

Die Landwirte Großbritanniens sind verhalten zuversichtlich, vom Brexit profitieren zu können, wie aus jüngsten Ergebnissen des DLG-Trendmonitors Europe vom Herbst 2016 hervorgeht. 20% der befragten 350 britischen Landwirte erwarten positive Auswirkungen vom Brexit, während 22% von negativen Auswirkungen ausgehen.

Bezüglich des künftigen Zuganges der britischen Landwirte zum EU-Markt sind 16% der Meinung, hier auf der Verliererseite zu sein. Die Exporte der EU-Länder nach Großbritannien könnten ebenfalls geringer ausfallen: 23% der in Deutschland befragten Landwirte erwarten Erschwernisse.



Deutlich zuversichtlicher sind die Landwirte Großbritanniens für die Geschäftsentwicklung in den kommenden zwölf Monaten - der Index verbesserte sich hier von 3,7 auf 3,1 Punkte. Gleichzeitig hat auch die Investitionsbereitschaft zugenommen: Wollten im vergangenen Frühjahr 27% der befragten Landwirte investieren, sind es in der aktuellen Sommer/Herbstbefragung bereits 34%. Insbesondere die Milcherzeuger (+10% auf 24%) und die Schweinehalter (+19% auf 40%) können sich vorstellen, in den kommenden zwölf Monaten Anschaffungen zu tätigen. Während im Frühjahr 2016 rund 23% der investierenden Landwirte auch ihre Kapazitäten erweitern wollten, sind es in der aktuellen Befragung 31%.



London plant mit dem Austritt aus der EU inklusive des Binnenmarktes den "harten" Brexit. Für Großbritannien und die EU bedeutet dies, dass die Spielregeln des Waren- und Kapitalaustausches neu verhandelt werden müssen. Das führt aktuell zum Einbruch des Pfundes gegenüber dem Euro sowie dem US-Dollar - gibt den Aktienmärkten auf der Insel aber Auftrieb. Insgesamt bleiben die Wirkungen auf die Wirtschaftsentwicklung derzeit kaum abschätzbar, schreibt DLG.



Für die Landwirte in Großbritannien bedeutet der Brexit derzeit vor allem Ungewissheit. Der Agrarhandel zwischen der EU und Großbritannien muss vor dem Hintergrund, dass rund 40% der in Großbritannien konsumierten Lebensmittel importiert werden - zu einem großen Teil auch aus der EU -, neu ausgehandelt werden. Offen ist auch die Zukunft der Direktzahlungen für Landwirte in Großbritannien. Zu erwarten sind sinkende Zahlungen und die Konzentration staatlicher Mittel auf Agrarregionen mit Standortnachteilen, deren Landschaftsbild etwa aus Gründen des Tourismus erhalten werden soll, vermutet DLG. Höfe in benachteiligten Regionen hoffen demnach auf stabile Zuschüsse, während sich andere Betriebe auf weniger Direktzahlungen einstellen müssen. Das bedeutet eine forcierte Fortsetzung des Strukturwandels, denn größere Betriebe, die zu geringeren Kosten produzieren, können die sinkenden Direktzahlungen eher kompensieren als kleinere und mittlere Betriebe. Letztere müssen einzelbetrieblich wachsen oder durch Kooperationen die Kosten für Maschinen und Arbeitserledigungen reduzieren, um im Markt zu bleiben, so die Experten von DLG.

Die Landwirte Großbritanniens verbinden jedoch nicht nur Nachteile mit dem Brexit. Die Betriebsleiter erwarten weniger Vorgaben aus der Politik und mehr Entscheidungsfreiheit. Der Wertverlust des Pfunds gegenüber dem Euro führt dazu, dass Agrarexporte aus Großbritannien deutlich wettbewerbsfähiger sind als vor dem Brexit-Votum. Und auch gegenüber Importen haben die Erzeugnisse aus Großbritannien wechselkursbedingt an Wettbewerbsfähigkeit gewonnen. Dies führt bei den Landwirten zu der Hoffnung, künftig Marktanteile am britischen Markt für Agrarprodukte zurückzugewinnen. So liegt zum Beispiel der Selbstversorgungsgrad bei Schweinefleisch bei zirka 60% und die neuen Rahmenbedingungen nähren die Hoffnung der Schweinehalter auf besser laufende Geschäfte. Zusätzlich sorgt die Senkung des Leitzinses durch die Bank von England für günstige Finanzierungsbedingungen für Investitionen, berichtet DLG.

