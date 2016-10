Brandschaden-Selbsthilfe als Unterstützung

Oberösterreich hat ein traditionelles System zur Absicherung von Brandschäden.

Mit einer besonders positiven Bilanz konnte der "Landwirtschaftliche Brandschaden-Selbsthilfeverein" im Bildungshaus St. Magdalena, Linz vor mehr als 150 Teilnehmern über das Geschäftsjahr 2015 informieren.

Obmann Wilhelm Hackl und Schriftführer Hans Wöckinger nannten in ihren Berichten die wichtigsten Eckzahlen: Derzeit verfügt der Verein über 23.613 Mitglieder, davon sind 383 seit 2015 neu hinzugekommen. Im vergangenen Jahr 2015 wurden in 82 Brandfällen (davon zwei Totalschäden) Unterstützungssummen ausbezahlt. Die Höhe der Beträge reicht von 20 bis 20.000 Euro je Brandfall - bei Mitgliedsbeiträgen in der Höhe von 3,50 bis 13 Euro. Im kommenden Jahr wird nur der halbe Mitgliedsbeitrag bei leicht angehobenen Unterstützungssummen kassiert. Neue Mitglieder bezahlen im ersten Jahr keinen Beitrag, dies gilt auch für Hofübernehmer.



Das Erfolgsrezept des vor 95 Jahren vom damaligen OÖ Kleinhäuslerbund gegründeten Selbsthilfevereines liegt neben den moderaten Mitgliedsbeiträgen auch in der ehrenamtlichen Arbeit der örtlichen Kassiere, in der sprichwörtlichen Sparsamkeit der Vereinsführung und in der raschen Auszahlung der Unterstützungssummen an die Brandgeschädigten. Gewinn ist kein Vereinsziel, wohl aber eine ausreichende Eigenkapitaldecke. Hier schloss auch Andreas Mitterlehner, Generaldirektor der HYPO Oberösterreich, in seinem Gastreferat über "Herausfordernde Zeiten" an: "Sparen hat auch in einer zinsenkargen Zeit eine ungebrochene Bedeutung für die persönliche und volkswirtschaftliche Sicherheit", hielt er fest.

Erstellt am 18.10.2016