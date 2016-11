Bohnenkamp-Reifentechnologie auf der Agraria

Foto: Bohnenkamp

Auf der Agraria zeigt die Bohnenkamp Austria GesmbH eine Auswahl ihres speziell an die Anforderungen der österreichischen Kunden angepassten Produktportfolios. Bohnenkamp Austria ist ein Tochterunternehmen der Bohnenkamp-Gruppe, Europas führendem Großhändler für Landwirtschaftsreifen und -räder.

Das Team um Geschäftsführer Josef Heigl hilft den Kunden auf der Messe, genauso wie im Tagesgeschäft am Standort Hörsching, für nahezu jede Anwendung die passende Lösung zu finden. Auf der Agraria stellt das Bohnenkamp-Team Neuheiten und bewährte Produkte aus dem Agrarbereich der Partnermarken BKT und Alliance vor. Hierzu gehören unter anderem den VF-Reifen (Very High Flexion – Reifen) Alliance Agriflex 354+ und der BKT Agrimax RT 657, der sich ideal für den Einsatz in der Bodenbearbeitung und auf der Straße eignet.



Im österreichischen Hörsching führt Bohnenkamp Austria einen hochmodernen Logistikstandort mit 5.000 qm Lagerfläche und einem Lagerbestand von über 20.000 Reifen, Schläuche, Felgen für den Offroad-Bereich.

Quelle: Bohnenkamp

Erstellt am 13.11.2016