BLICK INS LAND 12/2016 erschienen

Die Dezember-Ausgabe von BLICK INS LAND ist ab sofort via Internet abrufbar.

Einige Themen aus dem neuen Heft:

+ „Freilauf für alle Nutztiere ist eine Vision!“: Ja! Natürlich, die Biomarke des Rewe-Konzerns, beschäftigt sich in ihrer jüngsten Kampagne mit dem Thema Tierwohl und freier Auslauf. Vor allem Zeitungsanzeigen mit „Muxl“, dem Rind, sorgen für Aufmerksamkeit – und Aufregung unter Bauern. Dazu ein Interview mit Geschäftsführerin Martina Hörmer und Qualitätsmanager Andreas Steidl.

+ „SVB-Rabatt“: Erhofft hatten sich manche bis zu 167 Millionen Euro für alle, geworden sind es 88 Millionen für einen Großteil der Landwirte. Angeregt vom Bauernbund, profitieren von diesem Regierungsbeschluss immerhin acht von zehn bäuerlichen Betrieben, Angesichts massiver Widerstände von SPÖ-Gewerkschaftern ein beachtliches Ergebnis. Bitter ist der Beschluss für jene, die knapp über der nach monatelangen Verhandlungen mutwillig gezogen Bezugsgrenze liegen. Den Rabatt generell zurückzuweisen oder auf alle Betriebe aufzuteilen, wie von anfangs zu vollmundig agierenden Spitzenfunktionären nun angedacht, ist aber fragwürdig, kommentiert BERNHARD WEBER.

+ „Mit einer vollen Hose ist gut stinken“: Über eine perfekte Marketing-Maschinerie präsentieren und inszenieren sich von landwirtschaftsfremde Industrielle und Wirtschaftskapitäne in oft missionarischem Eifer als Vorzeigebauern, die alles besser wissen und machen und die die eingesessene Bauernschaft oft als nichts denn dumm und unfähig aussehen lassen. Die eingesessenen Bauern ärgert das zunehmend, meint HANS GMEINER.

+ „Zwischen Bangen und Hoffen“: Landwirte rund um das „Kap der Guten Hoffnung“ kämpfen nicht nur mit den weltweit tiefen Agrarpreisen, zu schaffen machen ihnen zunehmend der Klimawandel und nach wie vor das dunkle Erbe der früheren Kolonialzeit sowie das Ende der Apartheit 1994. Entwicklungen, die Hoffnung geben, findet man dennoch zwischen Johannesburg und Kapstadt. Eine Südafrika-Reportage von BERNHARD WEBER.

+ „Gewässerschutz ist nicht gottgegeben“: In Belgien oder Deutschland werden die Auflagen an die Tierhaltung und das Güllemanagement immer restriktiver. In Österreich hofft man auf die Vernunft der Veredlungsbetriebe, hat STEFAN NIMMERVOLL recherchiert.

+ „Mulchtechnik: Welches Gerät für welchen Zweck?": Mulchen nach Mais zur Verbesserung der Qualität der nachfolgenden Bestellung und zur Minimierung des Fusariumbefalls in der Folgefrucht ist vor allem in pfluglos wirtschaftenden Betrieben eine effektive und weit verbreitete Maßnahme. Aber welche Maschine bringt die beste Wirkung? In einem Praxistest ist man dieser Frage auf den Grund gegangen.

+ “Waldbau braucht Ziele“: Anfangsbestand ist nicht gleich Endbestand: Die Bäume wachsen von selbst, sie werden doch immer dicker und höher. Wozu eigentlich aufwändige und kostspielige Durchforstungen? Und warum können Bestände nicht im Endverband begründet werden? Worauf es bei der Auslesedurchforstung ankommt.

+ "Die Traktoren des Jahres“: Der „Oscar“ für Europas „Traktor des Jahres“ geht an Case IH und dessen neue Baureihe Optum. Verliehen wurde der begehrte Titel im November in Bologna. Weitere Gewinner sind Modelle von New Holland, Deutz-Fahr und Antonio Carraro.

Link zur neuen Ausgabe:

https://issuu.com/spv-verlag/docs/12_16_blick_ins_land_web_02