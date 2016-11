Biolandbau zieht positive Wachstumsbilanz

21.000 Biobetriebe gibt es nach letzter Zählung in Österreich.

Der biologische Landbau verzeichnet sowohl auf der Produktions- als auch auf der Nachfrageseite eine deutlich positive Entwicklung. Darauf wiesen der niederösterreichische Agrarlandesrat Stephan Pernkopf und die Bundesobfrau von Bio Austria, Gertraud Grabmann, bei einer Pressekonferenz im Rahmen der Fachmesse "Bio Österreich" in Wieselburg hin.

Auch Messepräsident Uwe Scheutz und Direktor Werner Roher bestätigten diesen Trend aus ihrer Sicht: "Nach dem erfolgreichen Start dieser Messe im Jahr 2015 mit rund 160 Ausstellern und 6.500 Besuchern an zwei Tagen sind heuer bereits 185 Aussteller vertreten und wir registrieren ein sehr hohes Besucherinteresse", berichtete Roher.



"Rund 5.100 Biobetriebe bewirtschaften in Niederösterreich eine Fläche von 162.000 ha. Damit ist fast jeder vierte bäuerliche Biobetrieb Österreichs in unserem Bundesland beheimatet. Allein in den letzten beiden Jahren sind 600 weitere Betriebe umgestiegen", erläuterte Pernkopf. Das Land NÖ unterstütze gemeinsam mit Bio Austria diese Entwicklung, unter anderem im Bereich der Beratung, heuer würden rund 330.000 Euro dafür aufgewendet. Auch in der Ausbildung setze man verstärkt auf Bio, so betreibe etwa die Fachschule Hohenlehen einen anerkannten Biobetrieb, in Edelhof werde zudem noch ein Bioinfozentrum betrieben. Im kommenden Jahr wolle man eine neue Vermarktungsoffensive starten, die auch über die Landesgrenzen hinausreichen solle, kündigte Pernkopf an. Es gelte, auch auf der Absatzseite den Bioanteil zu steigern, derzeit liege dieser bei Frischeprodukten im Lebensmittelhandel bei durchschnittlich 8%. Hier sei also noch ein entsprechendes Potenzial vorhanden, sagte der Landesrat.



"Das Interesse an Bio wächst stetig - und damit auch seine Bedeutung am Markt und in der Gesellschaft. Das gilt insbesondere für den landwirtschaftlichen Bereich, wo nach dem beträchtlichen Zuwachs von 2015 auch für das Jahr 2016 wieder zahlreiche Bioneuzugänge prognostiziert werden. Mittlerweile verzeichnen wir in Österreich rund 21.000 Biobetriebe, die eine Fläche von 552.000 ha bewirtschaften. Das sind 18% aller Betriebe und 21% der landwirtschaftlichen Nutzfläche", erklärte Grabmann.



Um auch die Konsumenten und die Gastronomie verstärkt von den Vorzügen biologischer Produkte zu überzeugen, würden zahlreiche Aktivitäten gesetzt, so Grabmann. Eines der jüngsten Erfolgsprojekte sei der "Art Advent" am Wiener Karlsplatz. Dieser habe sich als erster Adventmarkt Österreichs als Gesamtes einer Biozertifizierung unterzogen. Im Rahmen dieser Messe werde außerdem zum zweiten Mal die Bio Gastro-Trophy an biozertifizierte Gastronomie-Betriebe verliehen. Die Bundesobfrau sprach sich in diesem Zusammenhang dafür aus, die Kennzeichnung von Biolebensmitteln weiter zu verbessern.



Die Forschung im Biobereich sollte auch unkonventionelle Wege gehen, erklärte Wolfgang Palme von der HBLFA für Gartenbau in Schönbrunn. Er stellte im Rahmen der Messe das Projekt "Wintergemüse" vor. Frostharte Gemüsearten könnten ohne beheizte Gewächshäuser auch im Winter frisch geerntet werden, dies sei auch ein Beitrag zur Vielfalt und Regionalität, erläuterte Palme das Ziel dieser Initiative, die im Rahmen der "City Farm Schönbrunn" umgesetzt wird und ein großes Publikumsinteresse verzeichnet.

