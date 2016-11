Bio vor Richtungsentscheidungen

Neue Technologien werden auch im Biolandbau Fragen aufwerfen.

Mit 21.000 Biobetrieben und rund 20% der bewirtschafteten Flächen ist Österreich das Bioland Nummer 1 in Europa. Bei zwei großen Veranstaltungen des Netzwerks Zukunftsraum Land beschäftigten sich diese Woche Repräsentanten aus Politik, Interessenvertretung, Bildung, Forschung und Praxis in Salzburg mit den Zukunftsperspektiven sowie den fachlichen Herausforderungen des Biolandbaues in Österreich.

Bundesminister Andrä Rupprechter würdigte beim Best of Austria Innovationsforum die beeindruckende Entwicklung des Biosektors. Die biologisch bewirtschaftete Fläche ist in Österreich seit 15 Jahren von 200.000 auf 500.000 ha angewachsen, im Lebensmittelhandel konnte von 2011 bis 2014 eine Mengensteigerung von 13% und eine Wertsteigerung von mehr als 30% erzielt werden. Weiters sei in diesem Bereich auch "eine faire Balance der Margen gelungen", so der Minister. Gemeinsam mit Bio Austria-Obfrau Gertraud Grabmann und dem Salzburger Agrarlandesrat Josef Schwaiger zeichnete der Minister acht herausragende Biobetriebe Österreichs aus.

Das Innovations- und Vernetzungsforum Biolandbau am Dienstag war der Vertiefung fachlicher Fragen gewidmet. Im Publikum war die gesamte Bioszene Österreichs vertreten: Vertreter der Bioorganisationen, Bildungs- sowie Forschungseinrichtungen, NGOs, Landwirtschaftskammern, Landesregierungen, Marketingorganisationen und der Prüfeinrichtungen waren unter den Teilnehmern.



In seinem Fachvortrag beschäftige sich Agrarökonom Sebastian Lakner mit den Chancen und Herausforderungen für Praxis, Beratung und Politik. Als Problemzonen definierte er Ertragslücken, Rückumstellung und Konventionalisierung. Ein Potenzial für die Weiterentwicklung bieten seiner Ansicht nach Multilabel-Produkte, eine Vertiefung der Umweltziele sowie die Diversifizierung der Landwirtschaft.



Patrick Hann vom Biologie-Ingenieurbüro MELES erörterte indirekte und direkte Maßnahmen im biologischen Pflanzenschutz, Potenziale sowie die aktuellen Herausforderungen und nannte dabei zwei Beispielsbereiche (Drahtwürmer und biologische Ampferbekämpfung). Andreas Steinwidder vom Bioinstitut der HBLA Raumberg-Gumpenstein befasste sich mit den Zielen und Begrenzungen von Bio in der Tierzucht. Direkte Limitierungen gebe es in der EU-Bioverordnung nicht, die indirekten würden sich aus den Grundwerten der Biolandwirtschaft, weiters aus Fütterungs- und Haltungsbeschränkungen, aus Ökonomie, Ökologie und Konsumenten-Erwartungen ergeben, so Hann. Im Mittelpunkt stehe unter anderem die Frage, wie weit Bio bei neuen Zuchttechnologien gehen dürfe.

