Bio-Verordnung wegen Grenzwerten gescheitert

Wie werden Einträge von Pflanzenschutzmittel künftig bewertet?

Der letzte Trilog um die EU-Bioverordnung ist ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Die Europäische Kommission besteht auf Grenzwerten für Pflanzenschutzmittel, das vom Europaparlament und dem Großteil der EU-Mitgliedstaaten abgelehnt wird.

"Wir werden die Reform der EU-Bioverordnung nicht gegen den Sektor durchdrücken", erklärte der Berichterstatter im EU-Parlament, Martin Häusling, von den Grünen. Die EU-Kommission hatte zuletzt darauf bestanden, dass Biolandwirte, in deren Erzeugnissen mehr als drei verschiedene Pflanzenschutzmittel gefunden werden, ihre Anerkennung verlieren. Häusling und die Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten sind dagegen. Sie wollen die Biobauern nicht für den Eintrag von Pflanzenschutzmitteln verantwortlich machen, der nur von konventionellen Nachbarbetrieben kommen kann. Da die EU-Kommission aber in diesem Punkt hart blieb, können die Verhandlungen unter slowakischer EU-Ratspräsidentschaft nicht mehr abgeschlossen werden.



"Die EU-Kommission steht in Bezug auf Ihre Initiative für eine Totalrevision der EU-Bioverordnung vor einem Scherbenhaufen", kommentierte Bio Austria das Ergebnis und forderte einen Neustart auf Basis der aktuell gültigen Rechtsgrundlage. "Eine positive Weiterentwicklung des geltenden

EU-Biorechts im Sinne der Biobauern und der Konsumenten ist einzuleiten", bekräftigte Bio Austria-Obfrau Gertraud Grabmann.

Erstellt am 10.12.2016