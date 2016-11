"Bio Österreich" in Wieselburg

Das Angebot erstreckt sich bis hin zur Mode.

Nach dem erfolgreichen Start im Jahr 2015 mit rund 6.500 Besuchern an zwei Tagen steht am, 13., und Montag, 14. November, in Wieselburg, NÖ, die zweite Auflage der Fachmesse "Bio Österreich" auf dem Programm.

Gestärkt durch die positiven Rückmeldungen seitens der mehr als 160 Aussteller bei der Premiere soll diese Messe als die neue Kommunikationsplattform für die Biobranche in Österreich und den angrenzenden Nachbarstaaten etabliert werden. Adaptierungen im Messeablauf, zusätzliche Themen sowie ein attraktives Rahmen- und Begleitprogramm sollen heuer für eine positive Weiterentwicklung sorgen.



Diesmal werden bereits mehr als 180 Aussteller bei dieser Fachmesse vertreten sein. Behandelt werden unter anderem die Themen Landwirtschaft, Lebensmittel, Bekleidung, Gastronomie, Kosmetik, Garten sowie Urlaub, und dies alles unter dem Bioaspekt. Die Messe wendet sich sowohl an Konsumenten, die umwelt- und gesundheitsbewusst einkaufen wollen, als auch an Fachpublikum (Produzenten, Gastronomie, Lebensmittelhandel usw.).



Geboten wird auch ein umfangreiches Rahmenprogramm, das gemeinsam mit den Partnern Bio Austria und Fachhochschule Campus Wieselburg gestaltet wurde. Biomodeschauen, die Herstellung von Biokosmetik, Kochworkshops, ein Vortrag von Biogärtner Karl Ploberger stehen ebenso auf dem Programm wie etwa ein Vortrag zum Thema "Sanftes Reisen".



Das Forum Biolandtechnik wartet mit Vorträgen zu den Themen Permakultur, Anbau von Sonderkulturen, Samenfeste Sorten, Gülle-Optimierung und dem "Weg zum Biobetrieb" auf. Weitere Referate befassen sich mit regionalen Biohülsenfrüchten, innovativer Landtechnik sowie Humuswirtschaft und Bodenaufbau. Podiumsdiskussionen sowie ein Forum zu den Themen "Biozertifizierung in der Gastronomie" und "Überregionale Kooperationen zwischen Wirt und Landwirt", runden das Programm fachlich ab.

Erstellt am 12.11.2016