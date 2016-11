Bio Austria stellt neuen Webshop vor

Bio geht auch alternative Vermarktungswege.

Pünktlich zum größten heimischen Branchentreffen, der Messe Bio Österreich in Wieselburg, hat der Verband Bio Austria seinen neu gestalteten und deutlich aufgewerteten Webshop (http://shop.bio-austria.at) online gestellt.

"Ab sofort steht bioaffinen Konsumenten hier ein deutlich erweitertes Produkt-Angebot aus Österreich zur Verfügung. Der virtuelle Biomarktplatz wird insgesamt benutzerfreundlicher und bietet ein modernes Einkaufserlebnis", so Bio Austria-Obfrau Gertraud Grabmann. "Ziel ist es, den Webshop mittelfristig zur wichtigsten Online-Plattform für Bioprodukte in Österreich zu machen. Dazu wird das Produkt-Angebot sukzessive erweitert."



Neue Filter- und Sortierfunktionen sorgen für Übersichtlichkeit und verbesserte Handhabung. So kann etwa auch gezielt nach veganen und laktose- oder glutenfreien Produkten gesucht werden. Darüber hinaus rücken ausführliche Betriebsporträts die Produzenten in den Vordergrund und streichen Herkunft und Ursprung der Biolebensmittel hervor. Die bestellten Produkte werden direkt beim Biobetrieb geordert und über eine Kommissionierung an den Besteller geliefert.



Die Abwicklung des Webshops liegt in den Händen von myProduct.at, einem Unternehmen, das sich auf den Online-Vertrieb von Produkten kleiner und mittelständischer Unternehmen in Österreich spezialisiert hat.

http://shop.bio-austria.at

Erstellt am 16.11.2016