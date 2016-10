Bio Austria schreibt "Bio Fuchs" aus

Foto: Bio Austria

Bio Austria schreibt bereits zum achten Mal ihren Innovationspreis Bio Austria-Fuchs aus. Gesucht werden Ideen und innovative Lösungen zum Thema "Tierwohl am Bio-Betrieb".

"Wir nehmen bewusst den Welttierschutztag zum Anlass, um unseren Bewerb auszuloben. Die Biolandwirtschaft ist dem Tierwohl seit je her eng verbunden, ist oft Vorreiter auf diesem Gebiet. Dennoch sind wir kontinuierlich gefordert, neue Erkenntnisse auf unseren Höfen umzusetzen und uns auch in diesem Bereich laufend weiterzuentwickeln. Besonderen und kreativen Ideen sowie Maßnahmen zur Steigerung des Tierwohls wollen wir als Organisation mit diesem Wettbewerb eine Bühne bieten", betont Obfrau Gertraud Grabmann.



Eingeladen teilzunehmen sind alle österreichischen Biobäuerinnen und Biobauern, indem sie eine kurze Beschreibung jener Maßnahmen übermitteln, die sie gesetzt haben, damit sich die Tiere auf ihrem Hof besonders wohl fühlen. Das kann etwa eine besonders gelungene Stallbaulösung sein, die zum Ausleben des natürlichen Verhaltens der Tiere beiträgt oder Strukturierungen im Ziegenstall, Beschäftigungsmöglichkeiten für Schweine, raffinierte Auslaufgestaltung bei Rindern und vieles mehr. Auch besonders gute Ideen im Umgang mit den Tieren oder beim Herdenmanagement können eingereicht werden. Die Teilnahme ist nur in Kombination mit einem ausgefüllten Selbstevaluierungsbogen "Tierwohl" möglich, die den Biolandwirten im Laufe des Jahres zugestellt wurden.



Eine unabhängige Jury bewertet die Einsendungen nach den Kriterien Kreativität, Beitrag zur Erhöhung des Tierwohls sowie Umsetzbarkeit und Nutzen für andere. Aussagekräftige Fotos oder kurze Videoclips zur Illustration des Projekts erleichtern der Jury die Entscheidung.



Der Teilnahmebogen ist gemeinsam mit dem ausgefüllten Erhebungsbogen "Tierwohl" ab sofort bis spätestens 30. November 2016 an Bio Austria Büro Linz (Auf der Gugl 3/3. OG, 4021 Linz) oder per Mail an veronika.edler@bio-austria.at zu übermitteln. Auch telefonische Einreichungen werden berücksichtigt. Alle notwendigen Unterlagen sind im Internet unter www.bio-austria.at/bio-fuchs2016/ zu finden.



Die drei besten Projekte werden im Rahmen der Bio Austria-Bauerntage Ende Jänner 2017 prämiert.

Erstellt am 6.10.2016