Bidgestone auf der Agraria

Bridgestone präsentiert vom 30. November bis 3. Dezember 2016 auf der AGRARIA, der österreichischen Leitmesse für Landtechnik und Tierzucht, sein aktuelles Sortiment an Landwirtschaftsreifen.

Das weltweit führende Unternehmen der Reifen- und Gummibranche hat neben dem Bridgestone VT-TRACTOR auch drei Reifen der Tochtermarke Firestone im Gepäck: den Performer 95, den Industriereifen Duraforce sowie die Produktneuheit Maxi Traction 65.



Von Bodenbearbeitung über Ackerbau und Grünlandtechnik, Tierzucht und -haltung bis zu Holz- und Forstwirtschaft – die AGRARIA ist die größte und bedeutendste landwirtschaftliche Fachmesse für Österreich und Bayern und findet alle zwei Jahre in Wels statt. Auf dem Messegelände präsentieren rund 490 Aussteller in 19 Hallen und auf insgesamt 75.000m² Fläche ihre Innovationen aus der Landtechnik.

Mit dem Maxi Traction 65 präsentiert Firestone auf der AGRARIA 2016 seinen neusten Landwirtschaftsreifen mit durchschnittlich 11 Prozent höheren Stollen als sein Vorgänger. Hierdurch bietet das Produkt der Traditionsmarke eine längere Lebensdauer bei dauerhaft ausgezeichneter Leistung.



Der neue Maxi Traction hat zudem breitere Stollen und eine größere Reifenbreite, die gemeinsam für mehr Bodenkontakt sorgen und somit die Lebensdauer des Reifens verlängern. Die Vorteile zeigen sich auch auf der Straße: Die längeren Stollen und die größere Stollenüberschneidung senken den Verschleiß des Reifens beim Fahren auf der Straße und erhöhen gleichzeitig den Fahrkomfort – ein wichtiger Vorteil für Landwirte, die für Fahrten zwischen weit auseinanderliegenden Feldern auf schnelle, schwere Traktoren setzen.



Trotz der längeren Laufleistung des Maxi Traction 65 müssen Landwirte keine Kompromisse in Sachen Traktion eingehen. Dank der einzigartigen, patentierten Doppelwinkelstollen-Technologie von Firestone bietet der Maxi Traction 65 eine zuverlässige, konstante Leistung mit 4 Prozent höherer Traktion als Standardreifen.



Neben dem Maxi Traction 65 ist Firestone mit dem Duraforce und Performer 95 am Messestand in Wels vertreten. Der Industriereifen Duraforce wurde für Heck-, Kompakt- und Teleskoplader entwickelt und verfügt über eine ausgezeichnete Seitenstabilität. Mit seiner Resistenz gegenüber Schnitten und Stichen bietet er festen Grip auf harten Oberflächen, eine gleichmäßige Profilabnutzung und lange Lebensdauer. Der Firestone Performer 95 ist ein schmaler Reifen für den Pflegeeinsatz sowie für Feldspritzen – mit hoher Fahrdynamik, höchster Tragfähigkeit, Selbstreinigung und Langlebigkeit.



Firestone ist ein weltweit führender Hersteller für Landwirtschaftsreifen mit einer starken Position auf dem europäischen Markt. Die Marke gehört der Bridgestone Unternehmensgruppe an, dem weltweit größten Hersteller von Reifen und anderen Gummierzeugnissen.



Zusätzlich zu den drei Landwirtschaftsreifen der Marke Firestone präsentiert Bridgestone auch seinen VT-TRACTOR, der Landwirten eine herausragende Traktion auf Böden ermöglicht. Die „Very High Flexion“ (VF) Technologie, die besondere Elastizität der Reifen in Verbindung mit dem erneuerten Laufflächendesign, macht es dem VT-TRACTOR möglich, bei niedrigerem Luftdruck zu arbeiten. Dieser liegt bei dem Bridgestone Reifen bis zu 0,4 bar unter einem Reifen mit Standardtechnologie. Damit kann der Landwirt nicht nur besonders bodenschonend schwerere Lasten transportieren, sondern spart zusätzlich Kraftstoff.



