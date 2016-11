Besserer Milchpreis kommt nicht bei Bauern an

Von 10 Cent im Regal bekommt der Bauer nur einen.

Heimische bäuerliche Interessenvertreter fordern angemessene Erzeugermilchpreise für die Landwirte, nachdem die Preise für Milch und Milchprodukte im österreichischen Lebensmittelhandel erhöht wurden.

Die Vertreter der Landwirte sind sich einig, dass ein gerechter Anteil der Preissteigerungen bei den Milchbauern ankommen muss. "Wenn der Handel die Milchpreise um 10 Cent für 1 l Trinkmilch mit dem Verweis auf höhere Bauernmilchpreise erhöht, davon aber nur rund 2 Cent bei den bäuerlichen Erzeugern ankommen, dann frage ich mich, wo die anderen 8 Cent bleiben. Es ist nicht tragbar, dass sich der Handel im Windschatten steigender Weltmarktpreise ein 'Körberlgeld' verdienen will und sich dann auch noch auf die höheren Bauernpreise im Inland ausredet", moniert Johann Mößler, Präsident der Landwirtschaftskammer Kärnten.



Auch die Molkereiwirtschaft will Mößler dabei nicht aus der Verantwortung entlassen und fordert diese auf, jeden Spielraum zu nutzen, um Preiserhöhungen des Handels rasch an die Milchlieferanten weiterzugeben. Die Durchsetzungsmöglichkeiten der Molkereigenossenschaften gegenüber dem Handel seien aber oft gering, so der Präsident der LK-Kärnten: "Die drei großen Handelskonzerne teilen sich 86% des Marktes. In dieser Konstellation ist es sehr schwierig, höhere Preise durchzusetzen. Es muss uns langfristig gelingen, diese Schieflage zu beseitigen und die Stellung der Bauern beziehungsweise der Molkereien in der Wertschöpfungskette zu verbessern."



"Das Argument, dass der Handel mit der aktuellen Erhöhung die Preissteigerungen der Milchverarbeiter kompensiert, kann ich so nicht nachvollziehen. Meines Erachtens dient eine derartige Preisanpassung in erster Linie zur Steigerung der Gewinnspanne des Handels", stellt Josef Hechenberger, Präsident der Landwirtschaftskammer Tirol, fest. "Die Konsumenten sind sicherlich bereit, 10 Cent mehr für qualitativ hochwertige Milch und Milchprodukte zu bezahlen. Allerdings sind viele im Glauben, dass dadurch letztendlich auch mehr beim einzelnen Bauern ankommt, was nicht stimmt", so Hechenberger weiter. Im Sinne einer fairen Partnerschaft erwartet sich der Präsident der LK-Tirol, dass diese Bereitschaft der Konsumenten, einen höheren Preis für hochwertige, regionale Produkte zu bezahlen, nicht alleine dem Handel zugute kommen kann, sondern auch die Erzeuger entsprechend davon profitieren müssen.



"Durchschnittlich bekommt ein steirischer Landwirt derzeit rund 29 Cent netto für 1 kg Milch. Dieser Erzeugerpreis ist aber bei Weitem noch nicht kostendeckend, auch wenn die Talsohle durchschritten ist und sich eine langsame Erholung einstellt, nachdem die Produktionsrücknahmen der europäischen Erzeuger und die steigende internationale Nachfrage, insbesondere aus China, ihre Wirkung zeigen", betont Franz Titschenbacher, Präsident der Landwirtschaftskammer Steiermark. "Dennoch kommt bei den Milchbauern immer weniger vom Endverbraucherpreis im Geschäft an. Während im Jahr 2013 noch mehr als ein Drittel vom Trinkmilchpreis an die Milchbauern ging, ist es jetzt nur mehr rund ein Viertel", kritisiert Titschenbacher aufs Schärfste.



Franz Reisecker, der Präsident der Landwirtschaftskammer Oberösterreich, begrüßt die Anpassung der Regalpreise. "Da erst im Frühjahr 2016 die Preise zum wiederholten Male gesenkt wurden, handelt es sich auch nicht um eine Erhöhung der Preise, sondern tatsächlich um die Rückkehr zum notwendigen Preisniveau. Bei einem durchschnittlichen Pro-Kopf-Verbrauch von zirka 80 l Milch, 5 kg Butter und 20 kg Käse summieren sich die Mehrkosten von 10 Cent auf etwa 30 Euro pro Jahr", verdeutlicht Reisecker. Die Preiserhöhungen müssten unbedingt aber auch bei den Bauern ankommen. "Die Situation hat dazu geführt, dass Investitionen verschoben oder nicht getätigt wurden. Damit hat sich die Marktlage auch negativ auf die vor- und nachgelagerten Bereiche ausgewirkt", so der Präsident der LK OÖ.



"Unsere Bauern produzieren Qualitätsmilch unter strengen Auflagen. Um den Konsumentenanforderungen gerecht zu werden, stehen neben der hochwertigen GVO-freien Qualitätsmilch eine Reihe weiterer Milchsorten zur Verfügung. Wir erwarten uns sowohl vom Handel als auch von den Konsumenten, dass für diese Produkte entsprechende Preise bezahlt werden, um somit auch die dafür entstehenden Kosten begleichen zu können", fordert Reisecker.



"Der Anteil der Verkaufserlöse der Landwirtschaft an den Verbraucherausgaben in Österreich sinkt seit Jahren kontinuierlich. Hinzu kommt, dass in einem Haushalt im Durchschnitt nur noch rund 12% für Nahrungsmittel und Getränke ausgegeben werden. Die gestiegenen Spannen verbleiben bei den Vermarktern, Verarbeitern und dem Lebensmitteleinzelhandel. Dauerhaft kann so eine nachhaltige Landwirtschaft und eine Lebensmittelerzeugung mit höchsten Standards nicht gesichert werden. Steigende Produktpreise werden oftmals mit höheren Rohstoffkosten argumentiert, bei sinkenden Rohstoffkosten wird dieser Vorteil jedoch nicht an die Konsumenten weitergegeben", verweist Maria Sauer, die Direktorin des Oberösterreichischen Bauernbundes, auf den niedrigen Anteil der Rohstoffkosten an Lebensmitteln.

Erstellt am 5.11.2016