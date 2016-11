BayWa übernimmt holländischen Spezialitätenhändler

Das Unternehmen handelt mit Kulturen wie Hafer.

Der deutsche Agrarhändler BayWa wird über seine niederländische Beteiligung Cefetra 100% der Geschäftsanteile der Thegra Tracomex Group mit Hauptsitz in Oosterhout (Niederlande) übernehmen.

Vorbehaltlich der Genehmigung der Kartellbehörden erwirbt Cefetra insgesamt fünf Unternehmen, die von Thegra Tracomex Holding gehalten werden. Die Akquisition ist Teil der Spezialisierungsstrategie des Geschäftsfelds BayWa Agri Supply & Trade (BAST), teilte der Konzern mit. Thegra Tracomex Group verfügt über Standorte in den Niederlanden, Belgien wie auch Polen und handelt mit Spezialitäten wie Gerste, Hafer, Hülsenfrüchte sowie biologischen Erzeugnissen.



"Im Rahmen unserer Spezialisierungsstrategie im Agrarhandel stärken wir unser funktionales Geschäft durch Spezialitäten, um damit unser Gesamtportfolio zu diversifizieren", sagte Klaus Josef Lutz, Vorstandsvorsitzender der BayWa AG. Ergänzend zu den Aktivitäten des BayWa-Konzerns mit Hauptkulturen wie Weizen, Soja oder Mais biete Thegra Tracomex die Möglichkeit, "das bestehende Produktportfolio des Konzerns mit europäischem Fokus und globaler Reichweite weiter auszubauen", so Lutz.



CEO von Thegra Tracomex Group Jan Willem Baas stellte fest, dass "dies eine strategische Partnerschaft ist, die unseren Gesellschaften den Zugang zu einem großen, professionellen Handelsnetzwerk und zusätzlichen Marktinformationen bietet. Als Teil des BayWa-Konzerns sehen wir in naher Zukunft Wachstumspotenzial im Geschäft mit Nischenprodukten und Bio-Erzeugnissen."



Laut Daan Vriens, Geschäftsführer von Cefetra, unterstreicht der Kauf der Unternehmen die Zielsetzung von Cefetra, ihr Portfolio weiter zu diversifizieren. "Damit erhalten wir spezifische Einblicke und den Zugang zu verschiedenen Nischen- wie auch Bio-Märkten und können unsere Marktposition als Komplettanbieter für die Futter-, Lebensmittel- und Kraftstoffindustrie stärken."



Thegra Tracomex Holding mit Hauptsitz in Oosterhout, Niederlande, besteht aus den Handelsgesellschaften Thegra Tracomex, Thenergy, Thegra Polen, Biocore und Riveka mit Niederlassungen in den Niederlanden, Belgien und Polen. Die Tochtergesellschaft Biocore hat laut BayWa eine führende Marktposition für Bio-Erzeugnisse in der Benelux-Region.

Erstellt am 24.11.2016