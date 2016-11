BayWa: Produktpreise schmälern Bilanz

BayWa-Vorstand Klaus Josef Lutz glaubt an ein besseres Geschäft in den nächsten Jahren.

Die Zwischenbilanz des Münchner Agrarhändlers BayWa, der in Österreich zur Hälfte an der Lagerhaus-Gruppe Raiffeisen Ware Austria (RWA) beteiligt ist, fällt nach den ersten neun Monaten 2016 aufgrund niedriger Agrarpreise durchwachsen aus.

Insgesamt erzielte der Konzern zum 30. September 2016 ein Umsatzplus von 3,1% auf 11,4 Mrd. Euro (Vorjahr: 11,1 Mrd. Euro), wie auch eine Erhöhung des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (EBIT) um 3,3% auf 85,4 Mio. Euro (Vorjahr: 82,7 Mio. Euro). "Das internationale Obstgeschäft und die weltweiten Aktivitäten im Bereich erneuerbare Energien konnten die weiterhin schwierigen Entwicklungen an den Agrarmärkten auffangen und dafür sorgen, dass das Ergebnis nach neun Monaten leicht über dem des Vorjahres liegt", fasste Klaus Josef Lutz, Vorstandsvorsitzender der BayWa AG, die Geschäftsentwicklung bis Ende September zusammen. Auch das Baugeschäft und besonders die klassische Energie, die von einer guten Konjunktur profitierten, hätten zu diesem Ergebnis beigetragen.



National und international seien die Agrarmärkte hingegen vor allem von weiter fallenden Erzeugerpreisen geprägt gewesen. "Das betrifft die gesamte Agrarbranche. So müssen wir zum Beispiel mit einem Sechs-Jahres-Preistief beim Weizen mit den bekannten Auswirkungen umgehen: zunehmender Margendruck, geringere Abgabebereitschaft der Erzeuger und Zurückhaltung der Landwirte beim Kauf von Dünger, Pflanzenschutz und Technik", erläuterte Lutz.



Als weiteres Beispiel für die schwierige Agrarmarktentwicklung nannte er das außergewöhnlich volatile Handelsgeschäft mit Soja: Wetterkapriolen in Südamerika und ständig wechselnde Ernte- und Verbrauchseinschätzungen hätten zu einem Auf und Ab der Preise in diesem Jahr geführt wie selten zuvor. Auch die BayWa habe sich dieser Entwicklung nicht entziehen können, so dass es im Segment Agrar nach neun Monaten zu einem EBIT-Rückgang um knapp 30% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gekommen sei. Aufgrund der angespannten Situation im Agrarumfeld werde es herausfordernd bleiben, an das Vorjahresergebnis anzuknüpfen, so der BayWa-Vorstand.



Lutz zeigte sich dennoch optimistisch, was die weitere Entwicklung betrifft. Neben einem nach wie vor positiven Trend vor allem bei den erneuerbaren Energien und beim Obst "sehen wir bereits jetzt auch im Agrarbereich gute Anzeichen dafür, dass sich das Agrarhandelsgeschäft im nächsten Jahr wieder verbessern wird." Der BayWa-Chef führte als Beispiel die steigenden Erzeugerpreise für Milch und Fleisch in Deutschland an, die die Nachfrage nach Betriebsmitteln und Landtechnik wieder beleben werde. Außerdem nehme die Vermarktung von Getreide und Ölsaaten wieder zu. Im Zusammenhang mit der sich aktuell positiv entwickelnder Warenverfügbarkeit, habe das nationale Handelsgeschäft 2017 also eine gute Ausgangsbasis, erläuterte Lutz. Im internationalen Agrarhandel will die BayWa die Profitabilität im eigenen Handelsnetzwerk stärken und Chancen durch die weitere Marktkonsolidierung nutzen.

