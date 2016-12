Bauernkrankenkasse zahlt FSME-Impfung

Zecken können heimtückische Krankheiten übertragen.

Bäuerinnen sowie Bauern verbringen den Großteil ihrer Arbeitszeit im Freien und sind dabei auch zahlreichen Gefahren ausgesetzt. Eine davon ist, von einer Zecke gebissen zu werden und damit einem erheblichen Krankheitsrisiko ausgesetzt zu sein.

Gegen die durch Zeckenbisse ausgelöste Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) ist eine Impfung der einzig wirksame Schutz. Die Sozialversicherungsanstalt der Bauern (SVB) bietet daher zur Vorbeugung auch 2017 (von Februar bis April) wieder eine kostenlose Impfaktion an.



Anspruch darauf haben Voll- und Nebenerwerbslandwirte sowie die im Betrieb mittäti¬gen Ehegatten, Kinder (Enkel, Wahl-, Stief- und Schwiegerkinder) ab dem vollende¬ten sechsten Lebensjahr (bei der SVB krankenversicherte Kinder, die zur FSME-Impfaktion angemeldet sind, werden bei der Einladung ab Vollendung des dritten Lebensjahres berücksichtigt), Eltern, Groß-, Wahl-, Stief- und Schwiegereltern, Geschwister, weiters unfallversicherte Jagd- sowie Fischereipächter und sonstige bei der SVB krankenversicherte Personen.



Lebensgefährtinnen und -gefährten gehören nicht zum anspruchsberechtigten Personenkreis. Sie haben jedoch die Möglichkeit, eine Selbstversicherung in der Unfallversicherung abzuschließen. Der monatliche Beitrag hierfür macht 10,76 Euro (Wert 2016).



Für die Teilnahme ist eine einmalige Anmeldung mittels Formular oder unter www.svb.at/zeckenimpfung erforderlich. Alle vorgemerkten anspruchsberechtigten Personen erhalten etwa zwei Wochen vor der Impfung eine schriftliche Einladung mit Angabe der Impfstelle sowie des genauen Termins sowie Ausweichtermine und -orte. Die Teilnahme an dieser Aktion ist kostenlos. Erfolgt eine Impfung nicht im Rahmen dieser Aktion, gewährt die SVB nach Einreichung der Honorarnote einen Kostenzuschuss von maximal 17,09 Euro.

