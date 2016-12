„Bauernbundsolidarität“ schmälert Einmalrabatt

Endlich erreicht: Statt im Juni geforderter 167 Millionen jetzt 88 Millionen Euro im Dezember für alle Bauern; Foto: LK Österreich

Mehr ist es am Ende auch im Parlament nicht geworden: Der von der Regierung beschlossene Bauernrabatt in Höhe von 88 Millionen Euro passierte heute den Sozial-Ausschuss des Nationalrats. Anders als vom Ministerrat für den Großteil der Klein- und Nebenerwerbsbauern vorgesehen schließt der SVB-Rabatt nun auf Druck des Bauernbundes auch Großbetriebe mit ein.

Die aus den Reserven der Sozialversicherung der Bauern, SVB, dotierte Einmal-Hilfe für die Bauern - nach massiven Einkommensverlusten nach Milch- und Schweinepreismisere sowie Spätfrost - wird statt auf etwas mehr als 100.000, wie vor zwei Wochen von der Bundesregierung beschlossen, auf alle 132.000 SVB-pflichtigen Agrarbetriebe aufgeteilt.

Gegen dieses Regierungsvorhaben war der Bauernbund Sturm gelaufen. Anders als von diesem erhofft 167 Millionen Euro für alle Betriebe hatte die Bundesregierung eine Deckelung der Einmal-Hilfe in Höhe von 88 Millionen Euro bewilligt und zudem eher willkürlich eine Beitragsobergrenze für Begünstigte eingezogen, jedoch ohne eine von der SPÖ geforderte Rückzahlung festzuschreiben. Rund 30.000 mittlere und größere Betriebe hätten keinen SVB-Rabatt erhalten.

Um die Bauern nicht „auseinanderzudividieren“ appellierte der Bauernbund in den eigenen Reihen an die Solidarität der Betriebe. Auch eine gänzliche Ablehnung der Hilfe stand im Raum. „Zurück an den Start“, lautete die Parole bis zuletzt, samt Forderung nach dem vollen Betrag eines SVB-Quartals ohne Deckelung.

Im Parlament wurde von den Bauernbündlern nun erreicht, dass der auf gut die Hälfte gekürzte SVB-Rabatt nun allen Betrieben gutgeschrieben werden soll. In einer Aussendung des Österreichischen Bauernbundes heißt es: „Die Bauernvertretung begrüßt den heutigen Beschluss. Im Jänner 2017 erhalten alle Bauern und Bäuerinnen die Vorschreibung der SVB für das vierte Quartal 2016. Diese wird für alle um 53 Prozent reduziert. Niemand ist ausgeschlossen. Die spätere Pensionshöhe ist davon nicht betroffen.“

Auf „Bauernzeitung online“ vereinnahmen Auer und Schultes den mageren Erfolg – beide hatten bis zuletzt auf volle Höhe des SVB-Quartalsbeitrages plädiert – für sich. Hinter den Kulissen machen nicht wenige VP-Agrarier - wenn auch nur hinter vorgehaltener Hand - Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter dafür mitverantwortlich, auf Regierungsebene "nicht mehr herausgeholt" zu haben. Ein Indiz dafür: der Bauernzeitung sind des Ministers Rechtfertigungen seit zwei Wochen keine Zeile wert.

Eine „Spaltung des Bauernbundes“ in dieser Frage, wie von einigen bereits befürchtet, sei aber wieder vom Tisch, hieß es auf Anfrage mehrfach gegenüber BLICK INS LAND. FPÖ-Agrarsprecher Harald Jannach hatte „Rupprechters misslungene Regierungsvorlage“ ebenfalls kritisiert: "Die breite bäuerliche Mittelschicht, also hauptsächlich jene Betriebe, die noch im Vollerwerb arbeiten und den Großteil der Beiträge für die SVB aufbringen, werden in skandalöser Weise im Stich gelassen.“

Noch schärfere Kritik, wenn auch am Bauernbund, kommt von den Grünen Bäuerinnen und Bauern. Deren Sprecher im Parlament, Wolfgang Pirklhuber: „Der Bauernbund ist Garant für soziale Ungerechtigkeit. Die SVB-Einigung der Regierungsfraktionen ist eine massive Benachteiligung der Kleinbetriebe. Sie bleiben auf der Strecke.“

Grüne - und Neos - haben den SVB-Rabatt im Parlament nicht mitgetragen: "Weil es sich dabei um eine massive Verschlechterung gegenüber dem Beschluss im Ministerrat handelt.“

Statt kleinerer Betriebe seien nun Großbetriebe die Nutznießer des Rabattes. „Für einen Kleinbetrieb liegt die Ersparnis nun bei 990 statt rund 1870 Euro“, so Pirklhuber. Für alle Betriebe über der Höchstbemessungsgrundlage liege die Ersparnis bei mehr als 2100 Euro. Sie bekämen damit „einen um mindestens 1300 Euro höheren Rabatt als Kleinbetriebe, immerhin 80 Prozent aller landwirtschaftlichen Betriebe in Österreich.“

Weil der ursprüngliche Regierungsvorschlag vorwiegend Klein- und Mittelbetriebe entlasten sollte“, geben sich die Grünen noch nicht geschlagen. Pirklhuber: "Diese grobe Ungleichbehandlung ist inakzeptabel. Bis zur nächste Woche stattfindenden Nationalratssitzung hat die Regierungskoalition Zeit, diesen sozialpolitischen Unfug zu korrigieren.“

BERNHARD WEBER