Bauernbund will Image der Landwirtschaft stärken

Der Bauernbund nutzt den Nationalfeiertag für Imagekampagnen.

"Österreich isst frei" - unter diesem Motto setzt der Niederösterreichische Bauernbund rund um den Nationalfeiertag am 26. Oktober wieder ein Zeichen für die Zukunft der österreichischen Landwirtschaft.

Um die Konsumenten über die Auswirkungen der aktuell niedrigen Lebensmittelpreise zu informieren, riefen hunderte Bäuerinnen und Bauern aus allen Regionen Niederösterreichs erstmals mit den Wir Niederösterreicherinnen - ÖVP Frauen sowie gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft "Die Bäuerinnen" und der Landjugend NÖ am Samstag, 22. Oktober 2016, zu Info- und Sympathiekundgebungen auf.



Gleichzeitig - zum bereits zweiten Mal durchgeführten Aktionstag - hat der NÖ Bauernbund seine Medienkampagne "Beste Qualität: Da schau'n wir drauf" in Tages- und Wochenzeitungen fortgeführt und um das Motto "Österreich isst frei" ergänzt. Damit sollen ganz bewusst die Emotionen rund um die Unterzeichnung des Staatsvertrages vor mehr als 60 Jahren sowie die wichtigen Themen Sicherheit und Unabhängigkeit angesprochen werden.



"Niederösterreichs Bäuerinnen und Bauern stehen kompromisslos für höchste Qualität sowie eine flächendeckende, gentechnikfreie Produktion am Acker und produzieren nach den europaweit höchsten Anforderungsstandards in Bezug auf Tierwohl, Naturschutz und Nachhaltigkeit. Sie versorgen uns mit regionalen Lebensmittel-Spezialitäten und geben uns so Sicherheit sowie Unabhängigkeit von Billigimporten aus dem Ausland", erklärte heute NÖ Bauernbund-Direktorin Klaudia Tanner im Zuge einer gemeinsamen "Österreich isst frei"- Pressekonferenz, die vor historisch bedeutungsvollem Hintergrund, nämlich im "Ostarrichi"-Kulturhof in Neuhofen/Ybbs und damit an der eigentlichen Wiege Österreichs, stattgefunden hat.



4% der niederösterreichischen Bevölkerung sind in der Landwirtschaft tätig. Diese versorgen 100% der Bevölkerung im Land mit frischen und unverfälschten Lebensmitteln sowie mit erneuerbarer Energie, stehen für Biodiversität wie auch Nachhaltigkeit und sorgen für eine gepflegte Landschaft sowie die Erhaltung von Kultur und Tradition, wovon auch der Tourismus profitiert.



"Zu über 70% erledigen auch heute noch Frauen den Lebensmitteleinkauf. Frauen tragen hier eine große Verantwortung, wie viel Wertschöpfung und somit Arbeitsplätze im ländlichen Raum bleiben", erklärte die Landesleiterin der Wir Niederösterreicherinnen - ÖVP Frauen und Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav gemeinsam mit Direktorin Tanner. "Als Wir Niederösterreicherinnen - ÖVP Frauen wollen wir mit der Unterstützung der Aktion ein Zeichen für die Bäuerinnen und Bauern sowie deren Produkte setzen", so Bohuslav.



Klar ist: Jeder Kunde entscheidet beim Einkauf im Supermarkt wie im Bauernladen darüber, welche Produkte eine Berechtigung im Regal haben. "Wir sehen die Konsumenten als unsere wichtigsten Verbündeten und wollen auf sympathische Art das Bewusstsein für regionale Lebensmittel entsprechend stärken", betonten Bohuslav und Tanner, dass man bewusst machen müsse, "dass jeder Griff ins Regal eine politische Aktion ist" und man damit Produktionsbedingungen, Qualitätsstandards und die Handelsstruktur beeinflusse.



"Eine gut funktionierende Landwirtschaft sowie Regionalwirtschaft ist und bleibt auch in Zeiten des Überangebots die Grundvoraussetzung für hohe Lebensqualität wie auch die Lebensfähigkeit des Landes. Der Kauf regionaler Produkte hat viele Vorteile: Arbeitsplätze und Wertschöpfung bleiben in der Region. Ein Plus von 10% im heimischen Lebensmitteleinkauf schafft 10.000 neue Jobs. Dies entspricht einer Wertschöpfung von 1,1 Mrd. Euro. Arbeitsplätze in der Region bedeuten nicht zuletzt Kaufkraft in der Region", bekräftigte Tanner.



"Wir wollen mit unserem Infotag und unserer Kampagne bewusst auf die Konsumenten zugehen. Denn die heimische Landwirtschaft ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Gesellschaft und berührt uns alle im täglichen Leben", ergänzten NÖ Bauernbund-Obmann Hermann Schultes und Landesbäuerin Irene Neumann-Hartberger schon im Vorfeld.



Anhand der Niedrigstpreise, die aktuell für hochqualitative, regionale und frische bäuerliche Lebensmittel gerade noch gezahlt werden, kann die österreichische Selbstversorgung und Unabhängigkeit von Lebensmittelimporten allerdings nicht mehr garantiert werden, warnte der NÖ Bauernbund. So ist seit Mitte des Vorjahres der Bauernmilchpreis, also der Preis, den der Landwirt erhält, auf rund 30 Cent/l gesunken. Das bedeutet umgerechnet 25% Einkommensverlust in einem Jahr für unsere heimischen Milchbauern.



Generell verdienen in Österreich agrarische Erzeuger an ihren Produkten nur einen geringen Bruchteil dessen, was Konsumenten als Endpreis für die Ware zu bezahlen haben. So erhielten Landwirte Anfang September vom Verkauf einer Semmel 1 Cent, von einem Apfel 4 Cent und von einer Bratwurst 15 Cent. Der aktuelle "Grüne Bericht" zeigt jedenfalls einmal mehr die dramatische Einkommenssituation der heimischen bäuerlichen Betriebe. Mit einem Minus von 17% beziehungsweise einem Durchschnittsjahreseinkommen von 19.478 Euro liegen die bäuerlichen Einkommen deutlich unter dem Bruttojahreseinkommen anderer Erwerbstätiger. Auch die Auswirkungen von Umweltkatastrophen stellen die Bauern vor schwierige Herausforderungen.



Nicht zu vernachlässigen ist, dass die Landwirtschaft ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor am Land ist und viele Arbeitsplätze sichert, die auch Kaufkraft in der Region bedeuten. Rund 40.000 bäuerliche Betriebe gibt es in Niederösterreich. Sie sichern nicht nur 130.000 Arbeitsplätze in den vor- und nachgelagerten Bereichen, sondern jeder Betrieb sorgt auch dafür, dass 100 Menschen genügend und günstige Nahrungsmittel haben, zeigte die Interessenvertretung auf.

Erstellt am 22.10.2016