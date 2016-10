Bäuerinnen gehen in die Schulen

Vizepräsidentin der Landwirtschaftskammer NÖ Theresia Meier, Präsident des Landesschulrates Johann Heuras und Landesbäuerin Irene Neumann-Hartberger mit Taferlklasslern der Volksschule Hafnerbach.

Anlässlich des Welternährungstages am 16. Oktober veranstalten heimische Bäuerinnen am 14. Oktober einen Aktionstag, der heuer unter dem Motto "Unser Essen - Gut zu wissen wo's herkommt!" steht.

Dazu kommen österreichweit Bäuerinnen in die ersten Klassen der Volksschulen und bringen den Kindern den Wert, die hohe Qualität und die Herkunft heimischer Lebensmittel auf sympathische und genussreiche Art näher. In Niederösterreich werden die Pädagogen zudem mit der "Erlebnis Bauerhof-Broschüre" unterstützt, mit der den Lehrern die Auswahl an Möglichkeiten erleichtert werden soll.



"Immer weniger Menschen haben direkten Kontakt mit der Landwirtschaft. Sie vertrauen darauf, was ihnen über Landwirtschaft in Schule und Fernsehen vermittelt wird. Das entspricht aber oftmals nicht der Realität und man bekommt einen ganz falschen Eindruck von dem, was wir auf unseren Bauernhöfen tatsächlich tun. Mit dieser Aktion wollen wir Kindern einen hautnahen Einblick in unsere alltägliche Arbeit geben", erklärt Landwirtschaftskammer NÖ-Vizepräsidentin Theresia Meier und ist froh, dass in den letzten Jahren viele Initiativen für Schulen sowie Kindergärten umgesetzt werden konnten.



"Wir Bäuerinnen haben in den letzten Jahren sehr viel für Kinder und Jugendliche auf die Beine gestellt. Vor allem die Volksschulkinder können dabei quasi aus dem Vollen schöpfen. Heuer konnte sogar ein eigenes Pixi-Buch rund um die Milch initiiert werden. Jetzt geht es darum, all unsere Angebote in Schulen und Kindergärten bekannt zu machen", so Niederösterreichs Landesbäuerin Irene Neumann-Hartberger.



"Viele hochverarbeitete Kinderlebensmittel werden aufwendig im Fernsehen und Internet beworben und haben mit Frische und Natürlichkeit meist wenig zu tun. Wir vermitteln den Kindern mit unseren Kostproben, wie gut ein frisches Butterbrot mit Schnittlauch schmeckt und schulen so den Geschmackssinn der Kids", betont Annemarie Brunner, Vorsitzende des Bäuerinnen-Ausschusses in der Landwirtschaftskammer Oberösterreich. "Oft zeigen die Bäuerinnen Bilder von ihrem Hof oder Feldfrüchte. Auch da gibt es bei den Kindern Aha-Erlebnisse", so Brunner.



Bei den Aktionstagen bringen die Bäuerinnen eine Schultüte mit, die mit regionalen Produkten gefüllt ist.

Erstellt am 12.10.2016