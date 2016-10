Auch Steiermark legt Fachschulen zusammen

Nach Niederösterreich nimmt auch die Steiermark Strukturreformen vor.

In den 25 landwirtschaftlichen Fachschulen der Steiermark steht die Förderung der gesamten Persönlichkeitsentwicklung der Jugendlichen im Mittelpunkt. Die Ausbildung ist praxisorientiert und umfasst Land- und Forstwirtschaft, Land- und Ernährungswirtschaft, Obst- und Weinbau sowie Gartenbau.

Neben dem einschlägigen Facharbeiter können verschiedenste gewerbliche Berufsabschlüsse sowie Qualifikationen in den Bereichen Gesundheit und Soziales, Ernährung und Tourismus, Büro, Handel und Handwerk erworben werden. "Diese Absolventen sind gefragte Fachkräfte. Daher finden auch 96% nach Ende der Ausbildung einen fixen Arbeitsplatz. Trotz dieser beeindruckenden Zahlen machen demographisch bedingte sinkende Schülerzahlen Änderungen der Schulstandortstruktur notwendig", teilt Landesrat Johann Seitinger mit.



Mit der Verschmelzung der Schulstandorte Alt Grottenhof und Grottenhof Hardt sowie der dreijährigen Auslaufphase des Schulstandortes Haidegg, die in der Regierungssitzung beschlossen wurden, konnte ein wichtiger Schritt gesetzt werden, um die Qualität der Ausbildung auch für die nächsten Jahre auf diesem hohen Niveau sicher zu stellen. "Diese Vorgehensweise ermöglicht uns, wichtige Investmentmaßnahmen in die Zukunft der landwirtschaftlichen Ausbildung vorzunehmen, unsere Stärken in diesem Bereich auszubauen und unsere Schulen somit fit für die Zukunft zu machen."



In den nächsten Monaten geht es vor allem darum, weitere Synergien im Bereich der landwirtschaftlichen Schulen herauszuarbeiten, um darauf basierend weitere notwendige Investitionen in Infrastruktur und Ausbildungsqualität vornehmen zu können.

Erstellt am 16.10.2016