ARGE Heumilch kooperiert mit der Schweiz

Auch bei den Eidgenossen wird "Heumilch" produziert.

Die ARGE Heumilch startet ihre grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Alpenbogen. Erster Schritt ist die Zusammenarbeit mit dem neu gegründeten Verein Heumilch Schweiz, mit dem Ziel, die Heumilch und ihre Vorteile noch bekannter zu machen und mit einem einheitlichen Auftritt die Kräfte zu bündeln.

"In der Schweiz hat die traditionelle Milchwirtschaft einen hohen Stellenwert und die Heumilch großes Potenzial", so Karl Neuhofer, Obmann der ARGE Heumilch Österreich, und Walter Münger, Präsident der Heumilch Schweiz. Derzeit liegt der Anteil der ursprünglich hergestellten Milch an der Schweizer Gesamtmilchmenge von 3,5 Mio. t bei 31%, in Österreich bei 15%, in Europa bei lediglich 3%. Erste Produkte mit dem Heumilch-Logo werden im November im Schweizer Handel erhältlich sein. Synergien wollen die Partner vor allem im Export nutzen. Im Mittelpunkt stehen Aktivitäten im deutschen Lebensmittelhandel, unter anderem im Rahmen der Heumilch-Alm.

Erstellt am 18.10.2016