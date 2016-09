APV baut Standort im Waldviertel aus

Geschäftsführer Jürgen Schöls

Das Waldviertel in Niederösterreich gilt als herausfordernder Wirtschaftsstandort und ist dennoch ein sehr wichtiger strategischer Knotenpunkt mitten in Europa.

„Für uns spielt diese zentrale Lage bei der Gestaltung der mittel- und langfristigen Vertriebsausrichtung eine entscheidende Rolle. Vom Standort in Dallein (85 km nordwestlich von Wien) aus beliefern und servicieren wir unsere Tochtergesellschaften in Deutschland, Polen, Russland und Rumänien,“ so Geschäftsführer und Inhaber Jürgen Schöls.Daher lag ein Ausbau am bestehenden Firmenstandort in Dallein auf der Hand – der zweite Standort mit Montage- und Lagerflächen ist bereits in Bau.Der Neubau umfasst eine 4.000 Quadratmeter große Halle und inkludiert Montage- und Lagerflächen. Auf dem neuen Produktions- und Logistikgelände stehen außerdem weitere 1.000 Quadratmeter Lagerfläche am Freigelände zur Verfügung.Das außergewöhnliche Wachstum des Unternehmens der letzten 5 Jahren bringt den aktuellen Standort an die Kapazitätsgrenzen. Der neue, zweite Standort, ebenfalls in Dallein (Niederösterreich), ist gerade im Entstehen. Die Produktions- und Ausliefertätigkeiten werden bereits mit Mitte November dieses Jahres aufgenommen. Produktion und Lager werden vollständig gesiedelt, der aktuelle Standort bleibt für alle administrativen, kaufmännischen und technischen Abteilungen bestehen.Eine derart große Investition in diesen am Landtechnikmarkt schwierigen Zeiten hat für Geschäftsführer und Inhaber Jürgen Schöls absolut hohen Stellenwert. „Unsere Produkte entsprechen aktuell vollkommen den Anforderungen der Landwirte. Wir bieten funktionale und wirtschaftliche Geräte, die die Anwender für Zeitersparnis und mehr Effizienz benötigen – und das weltweit.“ Sagt Jürgen Schöls.APV ist seit fast 20 Jahren als Hersteller von landwirtschaftlichen Spezialgeräten tätig. In den letzten 10 Jahren setzte APV verstärkt auf internationalen Marktaufbau. Im Sommer 2016 knackte das Unternehmen die 100-Mitarbeiter-Marke. APV beschäftigt den Großteil der MitarbeiterInnen am Hauptstandort in Dallein, etwa ein Viertel des Personals auch an den Tochter-Standorten in Deutschland, Russland, Rumänien, Polen, Türkei und China. In den USA ist aktuell ein weiterer Standort in Gründung.

Das Motto „Innovationen für die Zukunft“ lebt bei APV in jedem Bereich – von der Maschinenkonstruktion über Organisationsentwicklung bis hin zur Vertriebsstruktur – und sowohl die Geschäftsführung als auch die MitarbeiterInnen arbeiten schon an Vorbereitungen für 2017 und APV intern rechnet man mit Wachstum um zweistelligen Prozentbereich.

Das Sortiment an landwirtschaftlichen Maschinen von APV umfasst pneumatische Sägeräte zur Ausbringung von Kleinsämereien und Zwischenfrüchten / Greening und Grünlandpflegegeräte in unterschiedlichen Ausführungen. Aktuell entwickelt APV Innovationen im Bereich Dosiertechnik und mechanische Unkrautbekämpfung.

Quelle: APV

Erstellt am 29.9.2016