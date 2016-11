Apfel-Lagerbestand so niedrig wie nie

Heimische Äpfel sind Mangelware.

Die sehr schlechte Ernte der heimischen Apfelerzeuger zeigt unmittelbare und direkte Auswirkungen auf die erste Lagerstands-Erhebung der AMA für das neue Erntejahr.

Demnach waren bei den Vermarktern zum Stichtag 1. November 2016 lediglich 38.991 t Äpfel eingelagert - im Vorjahr waren es bei einer durchschnittlichen Ernte 137.913 t. Unter den bei dieser Bestandsaufnahme enthaltenen Betrieben fanden sich sogar einige mit Nullmeldungen, ihnen stehen für die weitere Saison keine Äpfel zum Verkauf zur Verfügung.



Aus dem geringen Anfangslagerbestand von 38.991 t ergibt sich, dass für den Verkauf lediglich etwas mehr als ein Viertel der Vorjahresmenge bereitsteht. In der Steiermark konnten nur 31.000 t Äpfel in die Lager eingebracht werden. Damit erscheint es unmöglich, die mühsam aufgebauten Exportmärkte zu bedienen. Zusätzlich haben die schweren Schnee- und Frostschäden des Frühjahres zu großen Qualitätseinbußen geführt. Eine teilweise Kompensation der Ernteausfälle über Preisverbesserungen ist laut AMA aktuell nicht in Sicht. Auf derartige Impulse muss noch gewartet werden.



Im Bundesländervergleich ergeben sich große Unterschiede, allerdings auf einem wesentlich niedrigeren Niveau. Oberösterreich konnte das Ernteergebnis des Vorjahres halten, Niederösterreich erreichte 93% der Menge von 2015, in Wien waren es 84% und im Burgenland lagen die Einbußen bei 50%.



Im Sortenvergleich hat sich Golden Delicious noch sehr gut gehalten. Hier konnten in der Steiermark mit 19.385 t immerhin 43% der Vorjahresernte eingebracht werden. Am besten abgeschnitten hat die Sorte Evelina. Die Lagerbestände liegen mit 2.913 t bei knapp 50% des Vorjahreswertes. Desaströs hingegen ist die Situation bei Jonagored und vor allem bei den volumenstarken Sorten Idared und Gala. Bei Idared hat es mit einer Lagermenge von 376 t im Vergleich zu 2015 (14.516 t) beinahe einen Totalausfall gegeben. Gala erreichte mit 2.866 t lediglich 11% der Ernte von 2015.



Beinahe noch größere Schäden verursachten die Wetterkapriolen im Biosektor. Für das kommende Vermarktungsjahr konnten nur 2.740 t Bioäpfel auf Lager gelegt werden, zum selben Stichtag 2015 waren es etwas mehr als 12.000 t. Daraus ergibt sich ein Lagerbestand, der bei 23% der Vorjahresmenge liegt (im konventionellen Anbau sind es 28%).

Erstellt am 28.11.2016