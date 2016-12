Agraria: Iran-Verträge wurden unterzeichnet

Österreichische RIndergenetik soll das Land weiter bereichern.

Im Rahmen der Agraria in Wels unterzeichneten österreichische Firmen aus dem Land- und Forstwirtschaftssektor wichtige Kaufverträge mit dem Iran. Nach einer ersten Lieferung heimischen Fleckviehs im Frühjahr wurde ein weiterer Liefervertrag für 2.000 Rinder unterzeichnet.

Ferner hat der Iran Heuaufbereitungsanlagen der Firma HSR im Wert von 8 Mio. Euro gekauft und zwischen der Firma Bauer sowie einem iranischen Investmentunternehmen wurde eine Kooperation für Beregnungsanlagen vereinbart. Der Iran möchte in den nächsten Jahren 100 Mio. Euro in diese Technik investieren. Auch der Genetik Austria, die im Frühjahr zusammen mit Agrarminister Andrä Rupprechter den Iran besucht hatte, ist es gelungen, dem Land 5.000 Portionen Ziegen- sowie 20.000 Portionen Rindersperma zu verkaufen. "Ich bin sehr froh, dass meine Exportoffensive Wirkung zeigt. Bei unserer Reise Ende Februar war großes Interesse an einer Kooperation mit Österreich spürbar. Die Chancen und Möglichkeit für heimische Unternehmen sind vielfältig. Diese werden jetzt genutzt", betonte der Minister. Er hat gestern mit seinem iranischen Amtskollegen ein Memorandum of Understanding im land- und forstwirtschaftlichen Bereich unterzeichnet.

