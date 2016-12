Agrarexperte Wolfgang Müller verstorben

Wolfgang Müller, Agrarunternehmer und beherzter Autor, Kolumnist „mit spitzer Feder“ und kritischer Beobachter der Landwirtschaft ist nicht mehr. Der gebürtige Grazer starb im Dezember nach kurzer, schwerer Krankheit im 86. Lebensjahr.

Der Absolvent der HBLA Seefeld, spätere Landtechniklehrer sowie langjährige Manager bewirtschafte nach auch nach seiner Pensionierung 1994 zwei große Ackerbaubetriebe in Österreich und Ungarn und verfasste nebenher neun Bücher, diverse Broschüren sowie zahllose Artikel und Leserbriefe, vorwiegend in agrarischen Fachmedien, darunter auch in BLICK INS LAND. Gerne hinterfragt hat Müller agrarpolitische Entscheidungen etwa in Sachen GAP-Reform oder TTIP sowie bürokratische Auswüchse und damit vielen Landwirten aus der Seele gesprochen.

Erstellt am 28.12.2016