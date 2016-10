Agrarbudget der Union auf ein Drittel geschrumpft

Früher machten Agrarzahlungen den Löwenanteil des Budgets aus.

Während vor 30 Jahren noch mehr als drei Viertel der gesamten Ausgaben in der damaligen Europäischen Gemeinschaft auf den Agrarhaushalt entfielen, hat die Europäische Union im vergangenen Jahr nur noch rund ein Drittel ihrer Mittel für den Bereich Landwirtschaft verwendet.

Darauf weist der emeritierte Hochschullehrer für landwirtschaftliche Betriebslehre, Marktlehre und Betriebsplanung an der Fachhochschule Bingen, Alfons Janinhoff, in einer aktuellen Haushaltsanalyse der EU hin, berichtet Agra Europe .



Laut Janinhoff lagen die Ausgaben der EU im Jahr 2015 bei insgesamt 143,54 Milliarden Euro. Davon entfielen 41,42 Milliarden Euro beziehungsweise 28,9 Prozent auf die entkoppelten Direktzahlungen an Landwirte, während 3,08 Milliarden Euro oder 2,1 Prozent für noch gekoppelte Direktzahlungen und weitere 2,53 Milliarden Euro oder 1,8 Prozent für marktbezogene Ausgaben im Agrarbereich gezahlt wurden. Dies entspricht insgesamt einem Anteil von 32,8 Prozent an den Brüsseler Gesamtausgaben.



"Rechnet man die Förderung der ländlichen Entwicklung und die Mittel aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) hinzu, die 13,82 Milliarden Euro betrugen", leitet sich laut Janinhoff für den Agrarbereich im weiteren Sinn ein Gesamtbetrag von 56,48 Milliarden Euro und ein Anteil von 39,3 Prozen am EU-Haushalt ab.



Nach den Berechnungen des Agrarökonomen hat der EU-Agrarbereich die rund 505 Millionen Bürger in der Gemeinschaft im vergangenen Jahr demnach im Durchschnitt mit knapp 112 Euro pro Kopf belastet. Umgelegt auf die landwirtschaftliche Nutzfläche der EU von 172,5 Mio. ha kam auf 1 ha im Mittel ein Betrag von gut 327 Euro.



In seiner Analyse stellt Janinhoff die Ausgaben der EU im Agrarbereich auch in Relation zu den landwirtschaftlichen Betrieben und den dortigen Arbeitskräften. Bezieht man für das Jahr 2015 die Agrarmittel von 56,48 Milliarden Euro auf die etwa 10,5 Millionen landwirtschaftlichen Betriebe in der Gemeinschaft, entfallen im Mittel 5.379 Euro auf den einzelnen Hof.



Für die etwa 9,2 Mio. Vollarbeitskräfte in der EU-Landwirtschaft errechnet sich ein durchschnittlicher Wert von 6.139 Euro; das sind bei 280 Arbeitstagen im Jahr etwa 22 Euro je Tag und Arbeitskraft. Wird ein Arbeitstag von neun Stunden unterstellt, bleibt Janinhoff zufolge ein Förderbetrag von 2,40 Euro pro Stunde.

Erstellt am 23.10.2016