Agrana warnt vor sinkender Ethanol-Beimischung

Der Fokus der EU-Politik befindet sich im Wandel.

Die EU-Kommission hat vor Kurzem den Vorschlag einer EU-Richtlinie für erneuerbare Energien vorgelegt, in welchem ein Absenken des Einsatzes von Biokraftstoffen, die aus landwirtschaftlichen Rohstoffen (so genannte "Biotreibstoffe der 1. Generation") hergestellt werden, angepeilt wird.

Demnach soll deren Anteil ab 2021 von 7% auf maximal 3,8% im Jahr 2030 gesenkt werden. Der Einsatz von aus Stroh, Holz und Abfällen hergestelltem Ethanol (2. Generation) soll hingegen bis 2030 stufenweise auf 3% erhöht werden. Die EU-Kommission begründet ihren Rückzieher mit "mäßigen Klimaeffekten" von Biotreibstoffen der 1. Generation. "Diese Argumentation ist nicht nur falsch, sie lässt auch die enormen Vorteile von konventionellem Treibstoff-Ethanol für die Umwelt und darüber hinaus für die Landwirtschaft völlig unberücksichtigt", stellte Agrana-Vorstandsvorsitzender Johann Marihart fest.



Der Zucker-, Stärke- und Fruchtkonzern Agrana betreibt bekanntlich in Pischelsdorf, NÖ, eine Bioethanolanlage. Diese Anlage spare 70% Treibhausgas-Emissionen gegenüber Benzin (300.000 t CO2) ein, sie bewirke um 30% geringere Partikel-Emissioen und damit eine niedrigere Feinstaubbelastung durch Benzin-Motoren. Sie ersetze durch die Gewinnung von gentechnikfreiem Eiweißfuttermittel als Nebenprodukt den EU-Import von rund 200.000 t GV-Sojaschrot aus Südamerika. Weiters stelle die Anlage für die Getränkeindustrie 100.000 t Gärungs-Kohlensäure aus nachwachsendem Rohstoff statt aus fossilen Quellen her und sorge insgesamt für eine wichtige Entlastung des Getreidemarktes, gibt Marihart zu bedenken.



Agrana produziert in Österreich und Ungarn rund 400.000 m3 Bioethanol, wofür rund 1 Mio. t Überschussgetreide benötigt werden. Damit führt das Unternehmen in Mitteleuropa - mit einem Überangebot von zirka 8 bis 12 Mio. t Getreide pro Jahr - immerhin rund 10% dieser Menge einer lokalen Wertschöpfung statt eines unbearbeiteten Exports zu. Agrana stellt Bioethanol ausschließlich aus dem Stärkeanteil von Futtergetreide-Überschüssen her und lässt den wertvollen Proteinanteil im Futterkreislauf.



"Biotreibstoffe aus Holz, Stroh und Abfällen führen zu Kosten, die doppelt so hoch wie bei konventionellem Ethanol sind. Sie werden in absehbarer Zeit kommerziell nicht verfügbar sein. Darüber hinaus ist bei Ethanol der 2. Generation kein wertvolles gentechnikfreies Eiweißfuttermittel als Nebenprodukt zur Deckung unserer Eiweißlücke herstellbar und angesichts des hohen Enzym- sowie Energieverbrauchs die gesamte Klimabilanz zu hinterfragen. Die EU-Kommission wäre gut beraten, die Erfolge bisheriger hoch geförderter Projekte zu evaluieren und ihre Erwartungen diesbezüglich drastisch zurückzunehmen", betont Marihart.



"Faktum ist: Agrana leistet mit der Bioethanolerzeugung einen wertvollen Beitrag zur Treibhausgas-Reduktion und gleichzeitig zur Stabilisierung des Getreidemarktes. Damit wird die Abhängigkeit von Erdölimporten verringert und Wertschöpfung sowie Arbeitsplätze im Land gesichert. Das Klimaprotokoll von Paris ist ein herausforderndes Ziel. Der von der EU-Kommission geplante Schritt einer Beimischungsabsenkung von Ethanol der 1. Generation würde einen klimatischen Rückschritt bedeuten", warnt der Vorstandsvorsitzende.



Die Agrana-Bioraffinerie in Pischelsdorf ist durch die Integration einer Weizenstärkefabrik mit der Bioethanolanlage mittlerweile ein Musterbeispiel für Ressourceneffizienz und gilt international als Benchmark. Dabei gehen die bei der Herstellung von Weizenstärke und -gluten ungenutzt bleibenden Rohstoffbestandteile in die Bioethanolerzeugung. Gemeinsam mit dem Eiweißfuttermittel Actiprot und mit hochreinem CO2, welches der Industriegaskonzern Air Liquide aus den Gärtanks der Bioethanolanlage verflüssigt, werden an diesem Standort aus dem Rohstoff Futterweizen somit vier hochwertige Produkte hergestellt und das eingesetzte Getreide zu 100% verwertet.

Erstellt am 13.12.2016