Agrana übernimmt argentinischen Fruchtzubereiter

Der Sektor Frucht ist der heimliche Star der Agrana.

Der Zucker-, Stärke- und Fruchtkonzern Agrana übernimmt 100% der Anteile an Main Process S.A., einem Hersteller von Fruchtzubereitungen in Südamerika. Das im Nordosten Argentiniens liegende Unternehmen erzielte laut Agrana im Geschäftsjahr 2015 mit etwa 175 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 19 Mio. Euro.

Main Process S.A. ist neben Standard-Fruchtzubereitungen für Joghurts und Eiscremen auf die Herstellung von Sirupen für Getränke oder Füllungen für Backwaren spezialisiert. "Der Erwerb von Main Process bedeutet einen weiteren Schritt zur nachhaltigen Stärkung unserer Marktführerschaft im Bereich Fruchtzubereitungen. Das breite Produktsortiment von Main Process sowohl im Milch- als auch im Nicht-Molkereibereich fügt sich ideal in unser diversifiziertes Produktportfolio", betonte Agrana-Vorstandsvorsitzender Johann Marihart.



Gerade Lateinamerika sei bei speziellen Fruchtzubereitungen für Getränke und Smoothies sowie bei "nichtfruchtigen" Lösungen wie Schokolade-Toppings oder Karamellsirupen ein Wachstumsmarkt. Neben dem Kerngeschäft mit industriellen Kunden (Molkereien, Bäckereien) erwartet Agrana zusätzliche Absatzchancen im Kundensegment "Quick-Service-Restaurants" (z.B. Fast Food) und "Food Service" (zB. Hotellerie, Catering).



Agrana betreibt auf dem amerikanischen Kontinent derzeit sieben Produktionsstätten für Fruchtzubereitungen, davon vier in den USA und jeweils eine in Argentinien, Brasilien und Mexiko. Weltweit werden Fruchtzubereitungen von Agrana an 24 Standorten produziert.

Erstellt am 4.12.2016