Äpfel zeigen Bedeutung von Versicherungen

Die Branche muss dramatische Einbußen hinnehmen.

Der "Tag des Apfels", der alljährlich am zweiten Freitag im November begangen wird, stand heuer im Zeichen dramatischer Ernteeinbußen. Die Minuszahlen bei der heimischen Apfelernte lassen die Alarmglocken schrillen: 48.000 t Äpfel wurden heuer österreichweit eingebracht, das sind -78% gegenüber 2015.

Damit beträgt die heurige Menge gerade einmal rund ein Viertel einer Normalernte. Besonders übel betroffen ist die Steiermark mit einem Minus von 87%, Niederösterreich hat laut vorläufigen Zahlen um 46% weniger geerntet und im Burgenland beträgt der Rückgang etwa 60%. Einzig Oberösterreich ist weitgehend vom Wintereinbruch Ende April verschont geblieben. Aber nicht nur Äpfel sind von den Frostschäden bis zum Totalausfall betroffen - dasselbe gilt auch für Birne, Marille, Pfirsich, die als Erwerbsobstanlagen erfasst werden.



"Umso wichtiger war die rasche Hilfe für die betroffenen Bauern, die wir aus dem Katastrophenfonds gewähren konnten, aber auch die neue Möglichkeit einer erweiterten Ernteschutzversicherung, die heuer beschlossen wurde. Die Bauern wissen, dass es mehr eine Anerkennung als eine volle Entschädigung war. Trotzdem ist es ein politisches Zeichen der Solidarität und als solches wurde es auch verstanden", so Bauernbund-Präsident Jakob Auer zum heutigen "Tag des Apfels". Die Packstellen sind bereits verwaist, weil die heurige Apfelernte schon abgearbeitet ist. Trotzdem ist die Branche zukunftsorientiert: "Annährend 40% der Produktion werden in biologischer Produktionsweise geführt, aber wir können noch ökologischer werden" so Rupert Gsöls, der Verbandsobmann der Steirischen Erwerbsobstbauern.



Anlassbedingt überbrachte die regierende Apfelprinzessin Lisa I. einen prall gefüllten Korb des köstlichen Obstes in das Büro des Österreichischen Bauernbundes. Begleitet von Rupert Gsöls, Verbandsobmann der Steirischen Erwerbsobstbauern, Karl Purkarthofer, Vizeobmann der Obstgemeinschaft Steiermark (OGS), Bernhard Ramminger von Obst Partner Steiermark (OPST) sowie Johann Greimel, den Geschäftsführer des Bundes-Obstbauverbandes, wurde ein Korb der heurigen Ernte an die Bauernbundspitze Präsident Jakob Auer und Direktor Johannes Abentung übergeben.

Erstellt am 12.11.2016