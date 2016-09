5.000 Besucher am BETAEXPO-Familientag

Foto: Agrana

Erneut Riesenandrang auf Österreichs größtes landwirtschaftliches Schaufeld am 18. September am Gelände der AGRANA-Zuckerfabrik in Tulln. Und ein „Charity Run“ brachte 6.000 Euro für die Organisation „Bauern für Bauern“.

Beim traditionellen Familientag der BETAXEPO boten das Schaufeld für Getreide, Kartoffeln, Mais und Zuckerrüben mit mehr als 600 Schauparzellen sowie Maschinenvorführungen rund um die Ernte den Besucher wieder eine breite Basis zum Informieren, Staunen und Austauschen neuester landwirtschaftlicher Erkenntnisse.

Neben Fachinfos etwa über schonende Bodenbearbeitung, Zwischenfruchtmischungen als wichtigem Teil im nachhaltigen Zuckerrübenanbau oder zu Bio-Stärken gab es wieder zahlreiche Live-Demonstrationen von Erntetechniken sowie praktische Expertentipps. Viele Landwirte nutzten zudem bei einer Führung durch die Zuckerfabrik den Produktionsweg von der Zuckerrübe zum „Wiener Zucker“ zu verfolgen.

Und bei einem Charity-Lauf liefen Hunderte für einen guten Zweck. Denn jede absolvierte Runde auf der rund 1 km langen Rundstrecke hatte einen Wert von 3 Euro und bedeutete bares Geld für die Organisation „Bauern für Bauern“. Diese Initiative steht für rasche, unbürokratische Hilfe für Landwirtfamilien, die in eine akute Notsituation geraten sind.

Der „erlaufene“ Gesamtbetrag betrug stolze 6.000 Euro und wurde mit einem Scheck an „Bauern für Bauern“ übergeben. Weitere Details und Bilder unter www.betaexpo.at

Erstellt am 19. September 2016