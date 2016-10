45 % weniger Antibiotikaverbrauch bei Geflügel

Der Sektor unterzog sich einer kritischen Eigenanalyse.

In der österreichischen Geflügelhaltung konnte der Antibiotikaeinsatz erfolgreich gesenkt werden. So verringerte sich der Antibiotikaverbrauch zwischen 2011 und 2015 um 45%, auch der Einsatz kritischer antimikrobieller Substanzen konnte seit 2013 um fast ein Drittel reduziert werden.

Das geht aus dem aktuellen "Antibiotika Monitoring Report 2016" hervor, den die Österreichische Qualitätsgeflügelvereinigung (QGV, www.qgv.at) veröffentlichte. Grundlage des Reports ist die zentrale Datenbank "Poultry Health Data" (PHD), in der alle Impfungen und Antibiotika-Verschreibungen für Geflügel verpflichtend und lückenlos von Tierärzten dokumentiert werden.



Wurden 2011 noch 4,71 t Antibiotika pro Jahr im Geflügelsektor eingesetzt, konnte der Verbrauch 2015 auf 2,57 t (-45%) reduziert werden. "Das ist ein großer Erfolg. Allerdings sind damit die Senkungspotenziale in quantitativer Hinsicht vorläufig ausgeschöpft. Ziel ist es nun in erster Linie, den Einsatz kritischer Antibiotika zurückzufahren", so QGV-Obfrau Martina Glatzl.



Österreichweit wurden im Vorjahr Masthühner mit insgesamt 1,09 t Antibiotika behandelt, gefolgt von Truthühnern (0,73 t) und Legehennen (0,49 t). Dabei wurden für die Behandlung von Lege- und Junghennen mit 0,49 und 0,05 t deutlich weniger Antibiotika benötigt. Im Vergleich zu 2014 wurde der Antibiotikaeinsatz bei heimischem Geflügel um mehr als 3% verringert. Dabei ist der Antibiotikaverbrauch bei Truthühnern, Elterntieren und Junghennen gesunken, lediglich bei Legehennen und Masthühner gab es einen leichten Anstieg, der bei den Legehennen vor allem auf die Umstellung auf alternative Haltungsformen zurückzuführen ist. In diesen Fällen ist der Parasitenbefall höher, wodurch auch die Zahl der mit Antibiotika zu behandelnden Erkrankungen leicht zunimmt. Bei der Mast ist der leichte Anstieg durch den konsequenten Wechsel auf klassische Antibiotika zu erklären.



Im aktuellen Bericht wurde erstmals die Menge der kritischen Antibiotika erhoben. Seit 2013 konnte dieser von 1,3 t pro Jahr auf 0,9 t reduziert werden. Kritische Antibiotika sind Wirkstoffe, die nicht nur in der Veterinär-, sondern auch in der Humanmedizin eingesetzt werden. Bei ihrer Dosierung sind kleinere Mengen erforderlich. Von "klassischen" Antibiotika mussten für denselben Zweck quantitativ mehr eingesetzt werden, doch durch die Verwendung kritischer Antibiotika steigt die Wahrscheinlichkeit einer Entwicklung resistenter Keime. "Bilden sich durch den Einsatz kritischer Antibiotika resistente Mikroorganismen, können diese auch im Bereich der Humanmedizin eine Herausforderung darstellen, da im Falle einer Infektion eine Behandlung durch diese Antibiotika nicht mehr effektiv wäre. Deshalb ist es uns ein besonderes Anliegen, den Einsatz kritischer Antibiotika zu senken. Das ist auch gelungen, denn seit 2013 ist dieser um etwa ein Drittel gesunken", so Glatzl.

Erstellt am 28.10.2016