280 Millionen Euro mehr für die Landwirtschaft

SVB-Rabatt, Forsthilfe, zwei EU-Hilfspakete für Milchbetriebe und der beschlossene 50 Prozent-Zuschuss für die Ernteversicherung allein machen 280 Millionen Euro aus. Der Bauernbund verweist auf insgesamt rund 2,8 Milliarden Euro, die heuer für die Landwirte bereitgestellt wurden.

Der Nationalrat hat heute die lang umstrittene SVB-Beitragsgutschrift für alle Bauern beschlossen. Auch wenn den Landwirten letztlich statt wie anfänglich gefordert nur gut die Hälfte der SVB-Quartalszahlung für die Monate Oktober bis Dezember erlassen werden, kommen knapp 90 Millionen Euro nun allen Bauern zugute, betont Bauernbundobmann Jakob Auer.

„90 Mio. Euro sind in Summe viel Geld, für den einzelnen Betrieb ist es ein weiterer Hilfsschritt. Hätte man politisch nicht Druck gemacht, dann gäbe es nichts von alledem“, so Auer in einer Aussendung.

Zusätzlich zu den regulären EU-Ausgleichszahlungen wurden für die Landwirtschaft 100 Millionen Euro als Frosthilfe losgeeist und die Bezuschussung der Ernteversicherung mit 76 Millionen Euro durchgesetzt. Und für die Milchwirtschaft wurden 13 Millionen Euro an Soforthilfen gegen den Preisverfall erstritten.

Insgesamt werden Österreichs Bauern 2016 mit rund 2,8 Milliarden Euro unterstützt.

B.W.

Erstellt am 15. Dezember 2016