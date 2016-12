28 Mio. Euro für Frostschäden wurden ausbezahlt

Andrä Rupprechter fordert eine bessere Risikovorsorge ein.

Für die außergewöhnlichen Frostschäden an heimischen Obstkulturen im Frühjahr 2016 werden Entschädigungen in der Höhe von rund 28 Mio. Euro ausgezahlt. Die Hälfte davon stellt der Bund aus dem Katastrophenfonds zu Verfügung. Dieser Betrag wird von den Ländern verdoppelt.

Auch der Erwerb von Ersatzpflanzgut für Kernobstjunganlagen wird finanziell unterstützt. "Es war mir ein großes Anliegen, diese erste Tranche noch heuer auszuzahlen und damit rasch zu helfen. Es wird zwar nicht der gesamte Ernteausfall kompensiert, aber die betroffenen Bäuerinnen und Bauern können sich wieder auf die nächste Ernte ausrichten", betont Bundesminister Andrä Rupprechter.



Das Entschädigungssystem wurde gemeinsam mit den betroffenen Bundesländern erarbeitet und die Anträge für Obst konnten bis 30. September 2016 eingereicht werden. Die Auswertungen der Förderungsabwicklungsstellen ergaben, dass rund 1.900 landwirtschaftliche Betriebe mit einer insgesamt geschädigten Obstbaufläche von 8.800 ha Entschädigungszahlungen erhalten. Geschädigt waren vor allem Kern-, Stein- und Beerenobst.



Für die geschädigten Weinflächen konnten die Anträge noch bis 15. November gestellt werden. Ausschlaggebend für die Entschädigungen ist die Weinerntemeldung. Nach derzeitigen Schätzungen werden voraussichtlich 2.300 Weinbaubetriebe mit einer Gesamtfläche von rund 5.500 ha entschädigt. Der Bedarf dafür dürfte etwas höher als im Obstbereich sein. Die Förderabwicklungsstellen müssen die Bundesmittel bis 16. Jänner 2017 beantragen.



"Die Wetterextreme der letzten Jahre und die damit verbundenen Schadereignisse haben die Bedeutung von Risikovorsorgemaßnahmen in der Landwirtschaft in den Vordergrund gerückt", betont Rupprechter. Er setzte sich daher vehement für eine Ausdehnung der Bezuschussung auf die bedeutendsten Versicherungsschäden ein. In der Folge wurde im Frühjahr 2016 ein Versicherungspaket abgesegnet und das Katastrophenfonds- und das Hagelversicherungsförderungsgesetz entsprechend abgeändert. Bereits für 2016 wurden Versicherungsprämien für die wesentlichen Schadereignisse inklusive Dürre, Starkregen und Sturm zur Hälfte aus Bundes- und Landesmittel bezuschusst.

Erstellt am 16.12.2016