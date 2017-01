Milchhandelsindex per Jahresfrist um 47 % besser Bei der letzten Auktion ging der Börsenindex etwas zurück. Nach vier Auktionen mit deutlich steigenden Notierungen kam es beim jüngsten Event an der internationalen Handelsplattform GlobalDairyTrade (GDT) zu einem leichten Rückgang. Der Gesamtindex, in dem eine Bandbreite von...

Rübenanbau bleibt "in geordneten Bahnen" Der Rübenanbau bleibt an Liederrechte gebunden. Die 17. Generalversammlung der Österreichischen Zuckerrübenverwertungsgenossenschaft (ÖZVG) fand am Mittwoch in St. Pölten statt. Diese Genossenschaft bündelt die Beteiligung der Rübenbauern an der Agrana Beteiligungs-AG und...

Neue Agrarbürokratie wegen Klimaschutz? Ausstoß und Bindung von klimaschädlichen Stoffen müssten ausgeglichen sein. Die EU-Umweltminister befassten sich in dieser Woche in Brüssel mit der Einbindung der Landwirtschaft in die Klimapolitik der Europäischen Union. Österreich war durch Umweltminister Andrä Rupprechter vertreten.

RWA zieht Pool-Nachzahlung vor Österreichisches Qualitätsgetreide ist europaweit gefragt. Aufgrund des zügigen Vermarktungsfortschritts der konventionellen Getreide- und Ölsaaternte haben sich die Raiffeisen Ware Austria AG (RWA) und die Lagerhäuser dazu entschlossen, die Pool-Endabrechnung für Getreide und Ölsaaten...

Schleppende Auslagerung von Interventions-Pulver Kommissar Hogan möchte "den Milchmarkt nicht stören." Der Abbau der Bestände an EU-Magermilchpulver aus der Intervention läuft sehr langsam an. In der ersten Runde hat die EU-Kommission lediglich für 40 t den Zuschlag bei einem Mindestpreis von 215,10 Euro/100 kg erteilt.

